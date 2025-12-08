По Центральной России ударили первые в этом сезоне морозы. Когда их ждать в Ярославле

По Центральной России ударили первые в этом сезоне морозы. По данным специалистов «Фобоса», столбик термометров в некоторых регионах опустился ниже -20 градусов.
«В посёлке Вохма на северо-востоке Костромской области морозы окрепли до -20,9 градуса», — сообщили в «Фобосе».
По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославль морозы нагрянут к выходным. В субботу, 13 декабря, столбик термометров опустится до -12 градусов, а в воскресенье, 14 декабря, — до -14. Всю неделю ожидается снег.
Погода по дням:
в понедельник, 8 декабря, переменная облачность, небольшой снег, местами туман. Днём и ночью -1…+1 °С;
вторник, 9 декабря, переменная облачность, небольшой снег. Температура -1…+1 °С, южный ветер, порывы до 16 м/с;
среда, 10 декабря, переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днём -1…+1 °С;
четверг, 11 декабря, переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Температура 0…+2 °С;
пятница, 12 декабря, переменная облачность, небольшой снег, местами дымка. Ночью +2…+4 °С, днём 0…-2 °С;
суббота, 13 декабря, переменная облачность. Ночью и днём -8…-12 °С, северный ветер, порывы до 13 м/с;
воскресенье, 14 декабря, переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью -10…-12 °С, днём -13…-14 °С, северный ветер с порывами до 11 м/с.