Как избежать лишних трат на Новый год: советы по планированию бюджета от эксперта

Новый год сопряжен с большим количеством трат. Подарки, закупка продуктов к подготовке праздничного стола, женщинам еще нужно найти новый наряд и сделать свежий маникюр. Как все эти расходы вписать в месячный бюджет и не разориться в декабре — читайте в этом материале.
Как не стоит делать
Рекомендациями по распределению бюджета с 76.RU поделилась финансовый консультант и профессиональный инвестор из Ярославля Марина Минервина.
Декабрь и январь — это финансово опасный период, где под эгидой праздников и послепраздничных распродаж совершается много типичных ошибок.
Основные ошибки
Отсутствие четкого бюджета на праздники.
Без заранее установленного лимита на новогодние расходы покупки подарков и продуктов часто происходят спонтанно. В результате к концу месяца люди обнаруживают, что потратили в два-три раза больше, чем планировали, а деньги берутся из сбережений или с кредитной карты.
Покупки в последний момент.
Когда люди спешат делать покупки накануне праздников, выбор ограничен, и часто они покупают товар, который сразу попался на глаза, зачастую не самый выгодный. Это ведет к перерасходу бюджета и накоплению ненужных вещей.
Использование кредитных карт.
Чтобы покрыть праздничные траты, многие обращаются к кредитным картам, что может привести к долговой нагрузке с высокими процентами.
Закупка продуктов про запас.
Еще одна ошибка — это покупка большого количества продуктов и алкоголя про запас. Обычно такая закупка заканчивается тем, что продукты, особенно скоропортящиеся, оказываются выброшенными, а деньги потрачены впустую. Финансовый эксперт Марина Минервина подчеркивает, что не стоит запасаться вещами, которые вряд ли будут использованы.
Импульсивные покупки на распродажах.
Для каждой категории расходов составьте подробный список, который поможет избежать необдуманных трат. Создайте список людей, которым вы хотите сделать подарок, определите для каждого подарок и установите лимит по стоимости. Это позволит избежать лишних покупок и сосредоточиться на наиболее важном.
Заранее спланируйте меню на 31 декабря и 1 января. Напишите точный список необходимых продуктов и строго придерживайтесь его. Это поможет избежать ненужных трат и излишков, которые могут быть выброшены.
Маркетинговая ловушка. Разрешение тратить без ограничений под предлогом уникальности праздника. Эта установка отключает финансовую дисциплину и оправдывает все перечисленные выше ошибки.
Как не остаться с пустыми карманами
Чтобы избежать вышеописанных ошибок и правильно распределить бюджет в праздничный период, Марина Минервина дала несколько рекомендаций.
1. Планируйте бюджет заранее
Определите сумму, которую можно потратить на праздники, и придерживайтесь ее. Составьте список подарков и продуктов для праздничного стола, чтобы точно знать, сколько вы собираетесь потратить.
2. Создайте отдельный накопительный счет
Для праздничных расходов выделите отдельную сумму, которую можно потратить исключительно на Новый год. Положите ее на накопительный счет с процентами, чтобы не только сохранить деньги, но и заработать небольшой доход.
3. Применяйте систему распределения доходов
Марина Минервина рекомендует проверенные правила:
50/30/20: 50% — на обязательные расходы (аренда, ЖКХ, еда, транспорт), 30% — на дополнительные (подарки, развлечения), 20% — на сбережения и инвестиции;
60/20/20: 60% — на обязательные расходы, 20% — на «хотелки», 20% — на сбережения;
80/20: 20% дохода откладывайте на сбережения, оставшиеся 80% тратите на всё остальное.
Как составить праздничный бюджет
Для того чтобы не выйти за рамки бюджета, наш эксперт советует воспользоваться пошаговым планом.
1. Оцените свои базовые и дополнительные расходы.
Посчитайте свои обязательные расходы на жизнь, а затем оптимизируйте траты, избавившись от ненужных покупок. Эти деньги должны стать «неприкосновенным минимумом» для вас.
2. Определите, сколько можно потратить на праздники.
Зная точную сумму своих обязательных расходов, установите лимит на праздники. Вы должны точно понимать, какую сумму можно потратить на подарки и праздничный стол без ущерба для регулярных платежей.
3. Составьте список и расставьте приоритеты.
Для каждой категории расходов (подарки, продукты, развлечения и т. д.) создайте таблицу с запланированной и фактической суммой. Просмотрите список и спросите: «Без чего можно обойтись?» Составьте список всех подарков и точно определите их стоимость. Для продуктов на праздничный стол также составьте меню и не отходите от него, чтобы избежать импульсивных покупок.
Создайте таблицу (в блокноте или Excel) с колонками: категория расходов; запланированная сумма; фактическая сумма (заполняется по мере покупок).
Основные категории (вы можете добавить свои):
подарки;
продукты для праздничного стола;
одежда и украшения;
развлечения (кино, катки, рестораны, салюты);
украшения для дома;
прочее.
«Посмотрите на список и спросите себя: „Без чего можно обойтись?“ или „Что можно оптимизировать?“ Например, сократить список подарков, не покупать новый наряд, а стилизовать имеющийся, готовить не десять салатов, а два самых любимых», — рекомендует финансовый консультант Марина Минервина.
4. Командная работа в планировании бюджета
Планирование бюджета — это не только ваше личное дело, но и совместная работа всей семьи. Обсуждение расходов с близкими или друзьями, с кем вы собираетесь встречать праздник, помогает найти оптимальное распределение средств. Вместе гораздо проще достичь финансовой гармонии, создать идеальный праздничный стол и избежать переплат.
Следуя этому плану, вы точно будете знать, что у вас хватит и на подарки близким, и на вкусный стол, а 10 января вы сможете оплатить квартиру и коммуналку без паники и чувства вины. Финансовая стабильность — это лучший подарок, который вы можете сделать себе и своей семье.