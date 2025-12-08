Как избежать лишних трат на Новый год: советы по планированию бюджета от эксперта

Без заранее установленного лимита на новогодние расходы покупки подарков и продуктов часто происходят спонтанно. В результате к концу месяца люди обнаруживают, что потратили в два-три раза больше, чем планировали, а деньги берутся из сбережений или с кредитной карты.

Когда люди спешат делать покупки накануне праздников, выбор ограничен, и часто они покупают товар, который сразу попался на глаза, зачастую не самый выгодный. Это ведет к перерасходу бюджета и накоплению ненужных вещей.

Чтобы покрыть праздничные траты, многие обращаются к кредитным картам, что может привести к долговой нагрузке с высокими процентами.

Еще одна ошибка — это покупка большого количества продуктов и алкоголя про запас. Обычно такая закупка заканчивается тем, что продукты, особенно скоропортящиеся, оказываются выброшенными, а деньги потрачены впустую. Финансовый эксперт Марина Минервина подчеркивает, что не стоит запасаться вещами, которые вряд ли будут использованы.

Импульсивные покупки на распродажах.

Для каждой категории расходов составьте подробный список, который поможет избежать необдуманных трат. Создайте список людей, которым вы хотите сделать подарок, определите для каждого подарок и установите лимит по стоимости. Это позволит избежать лишних покупок и сосредоточиться на наиболее важном.

Заранее спланируйте меню на 31 декабря и 1 января. Напишите точный список необходимых продуктов и строго придерживайтесь его. Это поможет избежать ненужных трат и излишков, которые могут быть выброшены.