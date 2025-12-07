НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Скрип половиц, стук ветки в окно. Композитор из Сибири создала музыку о старинных домах — вот как она звучит

Скрип половиц, стук ветки в окно. Композитор из Сибири создала музыку о старинных домах — вот как она звучит

Ради этого проекта девушка пробиралась через сугробы. А еще вдохновила группу музыкантов на двухчасовое молчание

Почему творческая томичка занялась этой темой?

Почему творческая томичка занялась этой темой?

Источник:

Эркин Сулайманов

Томск знаменит своими красивыми деревянными домами. Однако многие из них пустуют, то и дело загораются и постепенно разрушаются. Сохранить память об исчезающей красоте пытается композитор Елизавета Згирская. Она запустила 701 Project — в нём старинные дома «заговорили» и стали героями музыкальных произведений и перформансов. Историю Елизаветы и ее проекта рассказывает NGS70.RU.

Ускользающее наследие

В Томске сохранилось несколько тысяч деревянных домов с резными элементами. Прогуливаться и разглядывать их одно удовольствие. Можно увидеть голубой российско-немецкий дом с ажурной, словно кружево, резьбой, дом с жар-птицами, который будто бы сошел с иллюстраций Билибина, или дом в норвежским духе, крышу которого украсили драконы.

Кружево российско-немецкого дома

Кружево российско-немецкого дома

Источник:

Варвара Фролова / NGS70.RU

Однако многие старинные здания уже давно утратили свою красоту и находятся в аварийном состоянии. Даже в центре города можно увидеть настоящие «кладбища» деревянных домов, разваленных и обгоревших.

За деревянными домами ухаживают волонтеры, плюс по муниципальной программе «Дом за рубль» частные инвесторы могут за свой счет ремонтировать «деревяшки» и получать за это льготы. Но этих мер недостаточно. С 2016 года было восстановлено всего 18 домов.

Ремонт такого здания — дорогое предприятие. В среднем инвесторы тратят на один объект по 20–30 миллионов рублей. Для города это вовсе неподъемные деньги.

701 Project

Прозвучит странно, но именно незавидная судьба старых домов побудила композитора Елизавету Згирскую к творчеству. Ей 31 год. Она родилась и выросла в Томске, музыкальное образование получила в Москве, а после этого вернулась на малую родину.

Еще в 2019 году девушка обратила внимание на дом рядом с ЗАГСом. Она поймала себя на мысли, что не может оторвать взгляд от красивой резьбы. В этот момент она осознала: вот она — главная тема ее творчества, с которой она может привнести в искусство нечто уникальное.

В тот же день внимание Елизаветы привлек еще один старинный дом — бревенчатое здание на улице Красноармейской. Сейчас его восстановили, а тогда он был в плачевном состоянии.

Так дом на Красноармейской, 78, выглядел до восстановления

Так дом на Красноармейской, 78, выглядел до восстановления

Источник:

сайт торгов мэрии Томска

— Сам дом покосился немножко в одну сторону, его входная группа — в другую. Я смотрела на него и думала: он развалился, как раскрытый баян. С этим нужно было что-то сделать. Я зацепилась за эту идею и ночь потом не спала, потому что ко мне приходили новые идеи о том, как можно дома соединить с музыкой через какие-то нестандартные ассоциации, — вспоминает Елизавета.

Так и зародился экспериментальный 701 Project, рассказывающий о старинных домах. Он и объединяет внутри себя разные виды искусства: музыку, видео-арт, анимацию, документальную съемку и перформансы. Цифра в его названии — отсылка на документ-перечень, в который входят деревянные дома, признанные исторически ценными.

Дома обретают свои голоса

Самая первая работа проекта — аудиовидео-арт. Елизавете пришлось пробираться через сугробы по колено, чтобы подобраться к домам исторической усадьбы. Она записала звуки этих домов на свою аппаратуру и сделала из них экспериментальное произведение.

— История про сгоревшие дома, которые кричат изнутри, и я дала им голос. Я стучала по ним самодельными палочками, шуршала кисточками, записывала, как ветка бьется о стекло, кидалась снегом в забор, ходила по половицам и фиксировала их скрип, — объяснила Елизавета.

Отрывок из аудиовидео-арта

Источник:

Елизавета Згирская

Для вышеупомянутого дома на Красноармейской Елизавета придумала нестандартную пьесу: баянист передвигается по заданному маршруту вокруг дома, «коммуницирует с помощью звуков с определенными элементами дома». Как пояснила композитор, эту пьесу невозможно исполнить на сцене, она работает только в связке с домом.

Баянист будто говорил со старыми стенами

Баянист будто говорил со старыми стенами

Источник:

скриншот из пьесы Елизаветы Згирской

Самый безумный выпуск проекта был посвящен обгоревшему дому по улице Советской, 20. Елизавета собрала перед ним 7 музыкантов, и 2 часа они стояли и просто молчали.

— Мне хотелось реабилитировать концепцию минуты молчания, поскольку ее всегда сокращают до 15–20 секунд и вся идея погружения в мысль об утрате пропадает. Совершенно не тот случай, когда нужно добавлять динамичности для вовлечения аудитории. Поэтому мы молчали 118 минут. На тот момент именно столько лет было дому по улице Советской, 20. Одна минута молчания в честь каждого прожитого домом года.

Акция у обгоревшего дома

Акция у обгоревшего дома

Источник:

Елизавета Згирская

В общей сложности Елизавета успела сделать 31 выпуск, их можно посмотреть в официальной группе проекта во «ВКонтакте». Сейчас проект заморожен.

— Я сейчас меньше занимаюсь проектом, потому что в последние 2 года было много приглашений по другим проектам в Томске, по другим городам. Удалось поездить, нельзя упускать эту возможность. Но хочу вернуться к проекту, более активно им заняться. И опять же, сейчас хочется делать что-то более крупное, с более серьезной и долгой подготовкой. Из ближайших планов у меня — концерт в музее «Профессорская квартира». На февраль–весну я хочу сделать шоукейс (мероприятие, на котором представители начинающих талантов демонстрируют свои работы потенциальным инвесторам, чтобы привлечь их внимание и получить поддержку. — Прим. ред.).

Анастасия ХарламоваАнастасия Харламова
Анастасия Харламова
корреспондент
Томск Деревянная застройка Музыка
