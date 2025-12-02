НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Кресты сломаны, памятники рухнули: в Ярославле вандалы устроили погром на кладбище

Кресты сломаны, памятники рухнули: в Ярославле вандалы устроили погром на кладбище

Погост считается одним из старейших в городе

284
В Ярославле неизвестные разгромили старейшее кладбище | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.comВ Ярославле неизвестные разгромили старейшее кладбище | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.com

В Ярославле неизвестные разгромили старейшее кладбище

Источник:

«Перекоп в объективе» / vk.com

Неизвестные устроили погром на Донском кладбище в Красноперекопском районе Ярославля. Очевидцы в соцсетях рассказали, что без памятников и крестов остались несколько могил.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, у некоторых захоронений рухнули надгробные плиты, где-то поломаны или погнуты кресты.

«На Донском кладбище лежит моя прабабушка, ездим и ухаживаем за могилой каждый год. Кладбище находится в ужаснейшем состоянии, один сухостой из столетних деревьев, падают прямо на памятники. Порядком на кладбище не занимались десятилетиями», — пишут ярославцы в соцсетях.

Фото были сделаны 30 ноября | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.comФото были сделаны 30 ноября | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.com
Где-то плиты рухнули прямо на могилы | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.comГде-то плиты рухнули прямо на могилы | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.com
Донское кладбище закрыто для захоронений с 2013 года, однако ярославцы регулярно ходят на погост, чтобы ухаживать за могилами родных | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.comДонское кладбище закрыто для захоронений с 2013 года, однако ярославцы регулярно ходят на погост, чтобы ухаживать за могилами родных | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.com
+2
Еще одна поврежденная могила | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.comЕще одна поврежденная могила | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.com
А здесь&nbsp;— крест и вовсе погнут | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.comА здесь&nbsp;— крест и вовсе погнут | Источник: «Перекоп в объективе» / vk.com

Жители назвали несколько версий произошедшего — кто-то винил рабочих, кто-то списал на рухнувшие от старости деревья. Даже предположили, что к инциденту могли быть причастна техника «Горзеленхозстроя». Однако глава учреждения Андрей Степанов опроверг эту теорию.

«Официально хочу сказать что МБУ „Горзеленхозстрой“ никаких работ на Донском кладбище не выполнял, это не наш титульный объект. Донское кладбище находится на обслуживании Службы городских кладбищ и по информации могилы пострадали от действий вандалов», — прокомментировал Андрей Степанов.

Напомним, первые захоронения на Донском кладбище в Ярославле начались ближе к концу XVII века. Тогда погост располагался на окраине города у Новодуховской деревни. Хоронили там селян и рабочих Ярославской Большой мануфактуры. Позднее здесь были установлены памятник жертвам стачек на Красном Перекопе и мемориал в память о жертвах блокады Ленинграда. Погост был закрыт для захоронений в 2013 году.

Ситуацию на Донском кладбище обсудили 2 декабря на заседании в областном правительстве. Губернатор Михаил Евраев назвал инцидент вопиющим и поручил проработать вопрос установки камер видеонаблюдения.

«Этот случай вновь подтверждает необходимость усиления контроля. Мы договорились срочно проработать вопрос установки систем видеонаблюдения на таких объектах и активнее внедрять технологии искусственного интеллекта для выявления административных нарушений», — сообщил 2 декабря глава региона.

Как вы считаете, камеры на кладбищах помогут остановить вандалов?

Однозначно
Это должно помочь, как минимум, находить вандалов
Не думаю
Своим мнением поделюсь в комментариях
Затрудняюсь ответить
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
