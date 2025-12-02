Кресты сломаны, памятники рухнули: в Ярославле вандалы устроили погром на кладбище

Неизвестные устроили погром на Донском кладбище в Красноперекопском районе Ярославля. Очевидцы в соцсетях рассказали, что без памятников и крестов остались несколько могил.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, у некоторых захоронений рухнули надгробные плиты, где-то поломаны или погнуты кресты.

«На Донском кладбище лежит моя прабабушка, ездим и ухаживаем за могилой каждый год. Кладбище находится в ужаснейшем состоянии, один сухостой из столетних деревьев, падают прямо на памятники. Порядком на кладбище не занимались десятилетиями», — пишут ярославцы в соцсетях.