Кресты сломаны, памятники рухнули: в Ярославле вандалы устроили погром на кладбище

Неизвестные устроили погром на Донском кладбище в Красноперекопском районе Ярославля. Очевидцы в соцсетях рассказали, что без памятников и крестов остались несколько могил.
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, у некоторых захоронений рухнули надгробные плиты, где-то поломаны или погнуты кресты.
«На Донском кладбище лежит моя прабабушка, ездим и ухаживаем за могилой каждый год. Кладбище находится в ужаснейшем состоянии, один сухостой из столетних деревьев, падают прямо на памятники. Порядком на кладбище не занимались десятилетиями», — пишут ярославцы в соцсетях.
Жители назвали несколько версий произошедшего — кто-то винил рабочих, кто-то списал на рухнувшие от старости деревья. Даже предположили, что к инциденту могли быть причастна техника «Горзеленхозстроя». Однако глава учреждения Андрей Степанов опроверг эту теорию.
«Официально хочу сказать что МБУ „Горзеленхозстрой“ никаких работ на Донском кладбище не выполнял, это не наш титульный объект. Донское кладбище находится на обслуживании Службы городских кладбищ и по информации могилы пострадали от действий вандалов», — прокомментировал Андрей Степанов.
Напомним, первые захоронения на Донском кладбище в Ярославле начались ближе к концу XVII века. Тогда погост располагался на окраине города у Новодуховской деревни. Хоронили там селян и рабочих Ярославской Большой мануфактуры. Позднее здесь были установлены памятник жертвам стачек на Красном Перекопе и мемориал в память о жертвах блокады Ленинграда. Погост был закрыт для захоронений в 2013 году.
Ситуацию на Донском кладбище обсудили 2 декабря на заседании в областном правительстве. Губернатор Михаил Евраев назвал инцидент вопиющим и поручил проработать вопрос установки камер видеонаблюдения.
«Этот случай вновь подтверждает необходимость усиления контроля. Мы договорились срочно проработать вопрос установки систем видеонаблюдения на таких объектах и активнее внедрять технологии искусственного интеллекта для выявления административных нарушений», — сообщил 2 декабря глава региона.
Как вы считаете, камеры на кладбищах помогут остановить вандалов?