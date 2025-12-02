«Дороги здесь очень нравятся»: почему семья из Якутии выбрала Ярославль для жизни

Семья из Якутии переехала в Ярославль Источник: Александр Малявский

Иногда достаточно нескольких дней в новом городе, чтобы понять: здесь тебе хочется остаться. Так произошло с Александром Малявским и его семьей из Республики Саха. Приехав в Ярославль на несколько дней в 2023 году, они уже тогда почувствовали, что город им очень нравится и они хотели бы здесь жить. Через год семья решилась на переезд, оставив родной северный Нерюнгри. В интервью 76.RU Александр поделился, что стало решающим фактором в выборе нового дома, как проходила адаптация и из-за чего Ярославль им особенно полюбился. Причина переезда

До 2024 года Александр с семьей жили в Якутии Источник: Александр Малявский

Александр родился и вырос в Нерюнгри, его родители приехали туда на заработки. Позже в город переехала и его будущая супруга. Там они и познакомились. Александр признается, что родной северный город был для семьи по-настоящему дорог.

Нерюнгри — город в Республике Саха (Якутия), расположенный на реке Нерюнгра, в 470 км к юго-востоку от Якутска. В нем проживает около 60 000 человек (по данным на 2023 год). Город является важным промышленным центром, специализирующимся на угольной промышленности и энергетике.

«Город угольный, молодой, красивый и очень компактный, при этом с большой душой. Одним словом — любимый», — поделился он. Желание сменить место жительства зрело давно, но решающий момент наступил после короткой поездки в Ярославль в 2023 году. Семья провела здесь всего три дня, сняв квартиру в центре, и этого оказалось достаточно, чтобы влюбиться в город.

Ярославское лето нравится семье Источник: Александр Малявский

«Ярославль — исторический город со своей культурой, весь в зелени, весь в цветах. Люди постоянно здороваются, желают приятного дня и ночи. Да и здесь нет знойной жары, нет морозов до –45 градусов», — вспоминает Александр. Окончательное решение семья приняла на обратном пути из Ярославля. Возвращаясь домой, приближаясь к северу, они вспомнили, что впереди снова девять месяцев зимы. Тогда и прозвучало то самое:

Надо переезжать, чего бы этого ни стоило. Александр Малявский житель Ярославля, переехавший из Якутии

«Зарплаты разочаровали»

Ярославские зимы не пугают семью Малявских после жизни в Якутии Источник: Александр Малявский

К переезду семья подошла основательно: они сначала купили квартиру, а сам Александр заранее нашел работу. «Работу искал через hh.ru, звонков было много от разных организаций. Но зарплаты, конечно, меня разочаровали. Поработав полгода, открыл свой автосервис», — рассказывает он. Первые месяцы жизни в Ярославле Александр вспоминает с трепетом. Семья жила в настоящей эйфории, им нравилось буквально всё — от ассортимента товаров в магазинах до природы.

У Александра с женой подрастает дочка Источник: Александр Малявский

«Нас восхитила высота деревьев, особенно цветущих, цветы, которые растут и цветут с весны до осени, количество птиц», — шутит он. Пока все ярославцы уже многие годы жалуются на качество дорог, наш собеседник, наоборот, выделил это как преимущество. «Дороги мне как водителю здесь очень нравятся, есть с чем сравнивать», — добавляет Александр. Среди минусов жизни в городе он называет пока лишь пробки на дорогах.

Александру 41 год Источник: Александр Малявский

Про климат и цены Семья отметила, что зимы в Ярославле кажутся им удивительно мягкими. По сравнению с Севером они практически не ощущаются, а отсутствие резких перепадов температуры им очень нравится. Цены тоже удивили своей «двойственностью». Недвижимость, по словам Александра, в Нерюнгри чуть дороже, сказывается возможность оформления дальневосточной ипотеки под 2%.

Он отмечает, что о своем решении переехать в Ярославль не жалеет Источник: Александр Малявский