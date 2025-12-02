НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Дороги здесь очень нравятся»: почему семья из Якутии выбрала Ярославль для жизни

«Дороги здесь очень нравятся»: почему семья из Якутии выбрала Ярославль для жизни

Что Александру с женой понравилось в столице Золотого кольца

858
Семья из Якутии переехала в Ярославль | Источник: Александр МалявскийСемья из Якутии переехала в Ярославль | Источник: Александр Малявский

Семья из Якутии переехала в Ярославль

Источник:

Александр Малявский

Иногда достаточно нескольких дней в новом городе, чтобы понять: здесь тебе хочется остаться. Так произошло с Александром Малявским и его семьей из Республики Саха. Приехав в Ярославль на несколько дней в 2023 году, они уже тогда почувствовали, что город им очень нравится и они хотели бы здесь жить.

Через год семья решилась на переезд, оставив родной северный Нерюнгри. В интервью 76.RU Александр поделился, что стало решающим фактором в выборе нового дома, как проходила адаптация и из-за чего Ярославль им особенно полюбился.

Причина переезда

До 2024 года Александр с семьей жили в Якутии | Источник: Александр МалявскийДо 2024 года Александр с семьей жили в Якутии | Источник: Александр Малявский

До 2024 года Александр с семьей жили в Якутии

Источник:

Александр Малявский

Александр родился и вырос в Нерюнгри, его родители приехали туда на заработки. Позже в город переехала и его будущая супруга. Там они и познакомились. Александр признается, что родной северный город был для семьи по-настоящему дорог.

Нерюнгри — город в Республике Саха (Якутия), расположенный на реке Нерюнгра, в 470 км к юго-востоку от Якутска. В нем проживает около 60 000 человек (по данным на 2023 год). Город является важным промышленным центром, специализирующимся на угольной промышленности и энергетике.

«Город угольный, молодой, красивый и очень компактный, при этом с большой душой. Одним словом — любимый», — поделился он.

Желание сменить место жительства зрело давно, но решающий момент наступил после короткой поездки в Ярославль в 2023 году. Семья провела здесь всего три дня, сняв квартиру в центре, и этого оказалось достаточно, чтобы влюбиться в город.

Ярославское лето нравится семье | Источник: Александр МалявскийЯрославское лето нравится семье | Источник: Александр Малявский

Ярославское лето нравится семье

Источник:

Александр Малявский

«Ярославль — исторический город со своей культурой, весь в зелени, весь в цветах. Люди постоянно здороваются, желают приятного дня и ночи. Да и здесь нет знойной жары, нет морозов до –45 градусов», — вспоминает Александр.

Окончательное решение семья приняла на обратном пути из Ярославля. Возвращаясь домой, приближаясь к северу, они вспомнили, что впереди снова девять месяцев зимы. Тогда и прозвучало то самое:

<p>Александр Малявский</p><p>Александр Малявский</p>

Надо переезжать, чего бы этого ни стоило.

Александр Малявский

житель Ярославля, переехавший из Якутии

«Зарплаты разочаровали»

Ярославские зимы не пугают семью Малявских после жизни в Якутии | Источник: Александр МалявскийЯрославские зимы не пугают семью Малявских после жизни в Якутии | Источник: Александр Малявский

Ярославские зимы не пугают семью Малявских после жизни в Якутии

Источник:

Александр Малявский

К переезду семья подошла основательно: они сначала купили квартиру, а сам Александр заранее нашел работу.

«Работу искал через hh.ru, звонков было много от разных организаций. Но зарплаты, конечно, меня разочаровали. Поработав полгода, открыл свой автосервис», — рассказывает он.

Первые месяцы жизни в Ярославле Александр вспоминает с трепетом. Семья жила в настоящей эйфории, им нравилось буквально всё — от ассортимента товаров в магазинах до природы.

У Александра с женой подрастает дочка | Источник: Александр МалявскийУ Александра с женой подрастает дочка | Источник: Александр Малявский

У Александра с женой подрастает дочка

Источник:

Александр Малявский

«Нас восхитила высота деревьев, особенно цветущих, цветы, которые растут и цветут с весны до осени, количество птиц», — шутит он.

Пока все ярославцы уже многие годы жалуются на качество дорог, наш собеседник, наоборот, выделил это как преимущество.

«Дороги мне как водителю здесь очень нравятся, есть с чем сравнивать», — добавляет Александр.

Среди минусов жизни в городе он называет пока лишь пробки на дорогах.

Александру 41 год | Источник: Александр МалявскийАлександру 41 год | Источник: Александр Малявский

Александру 41 год

Источник:

Александр Малявский

Про климат и цены

Семья отметила, что зимы в Ярославле кажутся им удивительно мягкими. По сравнению с Севером они практически не ощущаются, а отсутствие резких перепадов температуры им очень нравится.

Цены тоже удивили своей «двойственностью». Недвижимость, по словам Александра, в Нерюнгри чуть дороже, сказывается возможность оформления дальневосточной ипотеки под 2%.

Он отмечает, что о своем решении переехать в Ярославль не жалеет | Источник: Александр МалявскийОн отмечает, что о своем решении переехать в Ярославль не жалеет | Источник: Александр Малявский

Он отмечает, что о своем решении переехать в Ярославль не жалеет

Источник:

Александр Малявский

Продукты же стоят значительно дешевле.

«В Ярославле мясо, рыба, овощи и фрукты дешевле, чем на Севере. Зимой цены немного сравниваются с северными, но разница всё равно невелика. Что касается кафе и ресторанов, средний чек на человека здесь примерно такой же — около двух тысяч рублей», — объясняет он.

Александр подчеркивает, что о переезде не жалеет.

Если вы также переехали в Ярославль или Ярославскую область из другого отдаленного региона или даже страны и готовы поделиться своей историей, напишите нам в Телеграм или во «ВКонтакте».

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
22
JayroslavMudryi
1 час
Пока все ярославцы уже многие годы жалуются на качество дорог, наш собеседник, наоборот, выделил это как преимущество. вот для чего написана эта статья---формуется навязанное мнение автора!!!
Гость
1 час
Ну хоть с Якутией мы в плюсе!
