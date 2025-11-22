Людей на фоне домов не видно: бродим по брагинским дворам, которые живут в тени гигантских панелек

В каждом районе Ярославля есть панельные дома. Блочные здания строили в основном во второй половине XX века. Один из самых примечательных примеров подобной архитектуры — 14 микрорайон в Брагине. Гигантские панельки вдоль Ленинградского проспекта стоят почти сплошной стеной и закрывают собой дворы.
14 микрорайон входит в жилой район Пашуково, план застройки которого утвердили в 1980 году. Его границы обозначены улицами Бабича и Строителей, а так же Ленинградским проспектом.
В новом выпуске «У нас на районе» мы пройдемся по брагинским дворам, которые живут в тени гигантских панелек.