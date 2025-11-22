Людей на фоне домов не видно: бродим по брагинским дворам, которые живут в тени гигантских панелек

Показываем фотографии 14 микрорайон в Дзержинском районе Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В каждом районе Ярославля есть панельные дома. Блочные здания строили в основном во второй половине XX века. Один из самых примечательных примеров подобной архитектуры — 14 микрорайон в Брагине. Гигантские панельки вдоль Ленинградского проспекта стоят почти сплошной стеной и закрывают собой дворы.

14 микрорайон входит в жилой район Пашуково, план застройки которого утвердили в 1980 году. Его границы обозначены улицами Бабича и Строителей, а так же Ленинградским проспектом.

В новом выпуске «У нас на районе» мы пройдемся по брагинским дворам, которые живут в тени гигантских панелек.

Ларек с хлебом идеально вписывается в окружение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В рубрике «У нас на районе» мы изучаем, как живут различные районы города. В прошлых выпусках показывали, как живут ярославцы возле речного порта и дворы, с которых начали застраивать Брагино.

Здесь стоят одни из самых больших панельных домов города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От количества окон начинает рябить в глазах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле высоток люди кажутся очень маленькими Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если вы хотя бы раз были в «Альтаире», то могли видеть эту панельку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворах царит спокойствие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные непринужденно болтают возле чистых подъездов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Панельные гиганты нуждаются в уходе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ремонты идут до сих пор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Панелька за панелькой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Приглядывает за двором с козырька Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворах много лавочек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для борьбы с ленивыми жильцами используют надписи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома настолько высокие, что возникает ощущение, будто тебя закрыли в коробке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU