Фоторепортаж Людей на фоне домов не видно: бродим по брагинским дворам, которые живут в тени гигантских панелек

Людей на фоне домов не видно: бродим по брагинским дворам, которые живут в тени гигантских панелек

Новый выпуск рубрики «У нас на районе» из Брагина

452
Показываем фотографии 14 микрорайон в Дзержинском районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем фотографии 14 микрорайон в Дзержинском районе Ярославля

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

В каждом районе Ярославля есть панельные дома. Блочные здания строили в основном во второй половине XX века. Один из самых примечательных примеров подобной архитектуры — 14 микрорайон в Брагине. Гигантские панельки вдоль Ленинградского проспекта стоят почти сплошной стеной и закрывают собой дворы.

14 микрорайон входит в жилой район Пашуково, план застройки которого утвердили в 1980 году. Его границы обозначены улицами Бабича и Строителей, а так же Ленинградским проспектом.

В новом выпуске «У нас на районе» мы пройдемся по брагинским дворам, которые живут в тени гигантских панелек.

Ларек с хлебом идеально вписывается в окружение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ларек с хлебом идеально вписывается в окружение

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

В рубрике «У нас на районе» мы изучаем, как живут различные районы города. В прошлых выпусках показывали, как живут ярославцы возле речного порта и дворы, с которых начали застраивать Брагино.

Здесь стоят одни из самых больших панельных домов города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь стоят одни из самых больших панельных домов города

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
От количества окон начинает рябить в глазах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От количества окон начинает рябить в глазах

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Возле высоток люди кажутся очень маленькими | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле высоток люди кажутся очень маленькими

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Если вы хотя бы раз были в «Альтаире», то могли видеть эту панельку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если вы хотя бы раз были в «Альтаире», то могли видеть эту панельку

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Во дворах царит спокойствие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворах царит спокойствие

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Местные непринужденно болтают возле чистых подъездов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные непринужденно болтают возле чистых подъездов

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Панельные гиганты нуждаются в уходе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Панельные гиганты нуждаются в уходе

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Ремонты идут до сих пор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ремонты идут до сих пор

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Панелька за панелькой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Панелька за панелькой

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Приглядывает за двором с козырька | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Приглядывает за двором с козырька

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Во дворах много лавочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворах много лавочек

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Для борьбы с ленивыми жильцами используют надписи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для борьбы с ленивыми жильцами используют надписи

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Дома настолько высокие, что возникает ощущение, будто тебя закрыли в коробке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома настолько высокие, что возникает ощущение, будто тебя закрыли в коробке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот и вся детская площадка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот и вся детская площадка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов
фотограф
Кирилл Поверинов
фотограф
Панельный дом Район Двор
Комментарии
7
Гость
54 минуты
Эти дома простоят больше чем нынешние картонные новостройки .
Гость
32 минуты
И слышимость там ужасная
Читать все комментарии
Гость
