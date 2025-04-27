Жизнь в тени кранов: изучаем спальный район Ярославля возле речного порта

Как живет спальный район Ярославля возле речного порта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Тормозном шоссе в Ярославле есть тихий и небольшой микрорайон возле речного порта. Улицы называются соответствующе — 1-я Портовая, 5-я Портовая. Дома пошарпанные, хотя местные говорят, что в большинстве из них сделан ремонт. По тусклым улицам бегают коты, а жители неторопливо бродят по дворам.

Центральная улица идет от Тормозного шоссе прямо до дверей главного здания ярославского речного порта, который был основан в 1948 году. Помимо пассажирских речных перевозок, в порту проводят перевалочные работы: грузят портальными кранами в вагоны и автомобили щебень, металлопрокат, техническую соль, тарные штучные грузы и лесоматериал

В новом выпуске рубрики «У нас на районе» мы изучаем, как живет спокойный уголок Ярославля возле крупного предприятия.

Возле теплотрассы организовано место для посиделок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Встречаются довольно старые дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кроме Портовых улиц, есть два дома, которые относятся к Мельничному шоссе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Такие дворы мы показываем в сюжете «Панельная душа» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Котов можно встретить на каждом углу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Панельные дома нависают над малоэтажными строениями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждый подъезд сделан по своему Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В окнах можно разглядеть интересные детали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные жители не торопясь идут по делам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вот еще один кот Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Двухэтажными сарайками до сих пор пользуются Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рыжий скачет по покрышкам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Часть квартиры перекочевала к подъезду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Главная улица ведет к речному порту Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь находится управление ярославского речного порта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Старенький дом требует ремонта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Трубу с теплостанции приводят в порядок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пенсионеры мило общаются на лавке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В районе довольно мало ярких красок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









