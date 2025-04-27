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Город У нас на районе фоторепортаж Жизнь в тени кранов: изучаем спальный район Ярославля возле речного порта

Жизнь в тени кранов: изучаем спальный район Ярославля возле речного порта

Новый выпуск рубрики «У нас на районе»

2 873
23 комментария
Как живет спальный район Ярославля возле речного порта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак живет спальный район Ярославля возле речного порта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как живет спальный район Ярославля возле речного порта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На Тормозном шоссе в Ярославле есть тихий и небольшой микрорайон возле речного порта. Улицы называются соответствующе — 1-я Портовая, 5-я Портовая. Дома пошарпанные, хотя местные говорят, что в большинстве из них сделан ремонт. По тусклым улицам бегают коты, а жители неторопливо бродят по дворам.

Центральная улица идет от Тормозного шоссе прямо до дверей главного здания ярославского речного порта, который был основан в 1948 году. Помимо пассажирских речных перевозок, в порту проводят перевалочные работы: грузят портальными кранами в вагоны и автомобили щебень, металлопрокат, техническую соль, тарные штучные грузы и лесоматериал

В новом выпуске рубрики «У нас на районе» мы изучаем, как живет спокойный уголок Ярославля возле крупного предприятия.

Возле теплотрассы организовано место для посиделок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозле теплотрассы организовано место для посиделок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле теплотрассы организовано место для посиделок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Встречаются довольно старые дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВстречаются довольно старые дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Встречаются довольно старые дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кроме Портовых улиц, есть два дома, которые относятся к Мельничному шоссе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКроме Портовых улиц, есть два дома, которые относятся к Мельничному шоссе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кроме Портовых улиц, есть два дома, которые относятся к Мельничному шоссе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Такие дворы мы показываем в сюжете «Панельная душа» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакие дворы мы показываем в сюжете «Панельная душа» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Такие дворы мы показываем в сюжете «Панельная душа»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Котов можно встретить на каждом углу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКотов можно встретить на каждом углу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Котов можно встретить на каждом углу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Панельные дома нависают над малоэтажными строениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПанельные дома нависают над малоэтажными строениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Панельные дома нависают над малоэтажными строениями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый подъезд сделан по своему | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждый подъезд сделан по своему | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый подъезд сделан по своему

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В окнах можно разглядеть интересные детали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ окнах можно разглядеть интересные детали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В окнах можно разглядеть интересные детали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные жители не торопясь идут по делам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные жители не торопясь идут по делам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные жители не торопясь идут по делам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот еще один кот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот еще один кот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот еще один кот

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Двухэтажными сарайками до сих пор пользуются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДвухэтажными сарайками до сих пор пользуются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Двухэтажными сарайками до сих пор пользуются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыжий скачет по покрышкам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРыжий скачет по покрышкам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыжий скачет по покрышкам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть квартиры перекочевала к подъезду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть квартиры перекочевала к подъезду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть квартиры перекочевала к подъезду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главная улица ведет к речному порту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавная улица ведет к речному порту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главная улица ведет к речному порту

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь находится управление ярославского речного порта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь находится управление ярославского речного порта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь находится управление ярославского речного порта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Старенький дом требует ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтаренький дом требует ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Старенький дом требует ремонта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Трубу с теплостанции приводят в порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТрубу с теплостанции приводят в порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Трубу с теплостанции приводят в порядок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пенсионеры мило общаются на лавке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПенсионеры мило общаются на лавке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пенсионеры мило общаются на лавке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В районе довольно мало ярких красок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ районе довольно мало ярких красок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В районе довольно мало ярких красок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома стоят вплотную друг к другу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДома стоят вплотную друг к другу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома стоят вплотную друг к другу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Районы Ярославля Фоторепортаж
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Комментарии
23
Гость
12 часов
Если на районе, тогда уж пишите в Брагино
Гость
13 часов
Нефть то и газ нашли в Дубае,, а у нас и нету ничего!!(((
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