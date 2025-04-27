Жизнь в тени кранов: изучаем спальный район Ярославля возле речного порта
Новый выпуск рубрики «У нас на районе»
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На Тормозном шоссе в Ярославле есть тихий и небольшой микрорайон возле речного порта. Улицы называются соответствующе — 1-я Портовая, 5-я Портовая. Дома пошарпанные, хотя местные говорят, что в большинстве из них сделан ремонт. По тусклым улицам бегают коты, а жители неторопливо бродят по дворам.
Центральная улица идет от Тормозного шоссе прямо до дверей главного здания ярославского речного порта, который был основан в 1948 году. Помимо пассажирских речных перевозок, в порту проводят перевалочные работы: грузят портальными кранами в вагоны и автомобили щебень, металлопрокат, техническую соль, тарные штучные грузы и лесоматериал
В новом выпуске рубрики «У нас на районе» мы изучаем, как живет спокойный уголок Ярославля возле крупного предприятия.