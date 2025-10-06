Брагино именно здесь: показываем улицу, с которой начался самый густонаселенный район Ярославля

Есть небольшой уголок в довольно большом районе Ярославля, который называется Старое Брагино. Он находится между улицами Пионерской и Блюхера. Именно здесь еще в XVI веке была деревня Брагино, с которой начался Дзержинский район.
На тихой улочке соседствуют новостройки, частные дома и сгоревшие остовы построек. По дороге бегают коты, а жители занимаются домашними делами на участках. Раньше, по словам местных, было плохо.
«Здесь была настоящая деревня. Вместо дороги — грязища. Это сейчас хорошо, подсыпано все. Строить начали в прошлом десятилетии. Сделали свет, вода в доме появилась, газ есть. Живу тут один. Хотели выкупить и снести мой дом, но вроде потом передумали и снесли другой. Мне тут хорошо, хотя бы шевелюсь как-то», — поделился местный житель Сергей.
Существует две версии происхождения названия района:
брагой раньше называли домашнее пиво;
брага — это, также, толстые канаты, предназначенные для буксировки судов, которые здесь и производили.
В новом выпуске «У нас на районе» показываем атмосферные кадры с улицы, с которой начал разрастаться Дзержинский район.
