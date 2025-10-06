НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

вос.

 755мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,00
EUR 96,83
Восьмибалльные пробки
Изменят генплан Ярославля
Медведь разгромил пасеку
Сэкономить время и нервы на врачах
Хотят отобрать квартиру
Огородили площадку под новостройку
Человек погиб в пожаре
Звезда сериала «Деффчонки» в Ярославле
Ярославна на «Мисс Россия»
Афиша на октябрь
Город У нас на районе Фоторепортаж Брагино именно здесь: показываем улицу, с которой начался самый густонаселенный район Ярославля

Брагино именно здесь: показываем улицу, с которой начался самый густонаселенный район Ярославля

Когда-то здесь была деревня

711
Тут есть немного заброшенных домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТут есть немного заброшенных домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тут есть немного заброшенных домов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшой уголок в довольно большом районе Ярославля, который называется Старое Брагино. Он находится между улицами Пионерской и Блюхера. Именно здесь еще в XVI веке была деревня Брагино, с которой начался Дзержинский район.

На тихой улочке соседствуют новостройки, частные дома и сгоревшие остовы построек. По дороге бегают коты, а жители занимаются домашними делами на участках. Раньше, по словам местных, было плохо.

«Здесь была настоящая деревня. Вместо дороги — грязища. Это сейчас хорошо, подсыпано все. Строить начали в прошлом десятилетии. Сделали свет, вода в доме появилась, газ есть. Живу тут один. Хотели выкупить и снести мой дом, но вроде потом передумали и снесли другой. Мне тут хорошо, хотя бы шевелюсь как-то», — поделился местный житель Сергей.

Существует две версии происхождения названия района:

  • брагой раньше называли домашнее пиво;

  • брага — это, также, толстые канаты, предназначенные для буксировки судов, которые здесь и производили.

В новом выпуске «У нас на районе» показываем атмосферные кадры с улицы, с которой начал разрастаться Дзержинский район.

Фоторепортаж с улицы Деревня Старое Брагино, откуда начал зарождаться Дзержинский район Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФоторепортаж с улицы Деревня Старое Брагино, откуда начал зарождаться Дзержинский район Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фоторепортаж с улицы Деревня Старое Брагино, откуда начал зарождаться Дзержинский район Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице половина домов&nbsp;— частные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа улице половина домов&nbsp;— частные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице половина домов — частные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом стоят несколько многоквартирных домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом стоят несколько многоквартирных домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом стоят несколько многоквартирных домов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и табличка с названием | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и табличка с названием | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и табличка с названием

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Четырехэтажные дома не сильно портят внешний вид квартала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧетырехэтажные дома не сильно портят внешний вид квартала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Четырехэтажные дома не сильно портят внешний вид квартала

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

До сих пор строят новые здания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДо сих пор строят новые здания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

До сих пор строят новые здания

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из старого здесь&nbsp;— горка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз старого здесь&nbsp;— горка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из старого здесь — горка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Будто бы это не центр крупного района, а настоящая деревня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБудто бы это не центр крупного района, а настоящая деревня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будто бы это не центр крупного района, а настоящая деревня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Под окнами многоквартирных домов стоят огороды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод окнами многоквартирных домов стоят огороды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под окнами многоквартирных домов стоят огороды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все участки огорожены заборами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе участки огорожены заборами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все участки огорожены заборами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит сама улица | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит сама улица | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит сама улица

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все правильно: Брагино, именно, здесь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе правильно: Брагино, именно, здесь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все правильно: Брагино, именно, здесь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жильцы вежливо просят не доставлять им неудобства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖильцы вежливо просят не доставлять им неудобства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жильцы вежливо просят не доставлять им неудобства

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшой прудик, где плавают утки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть небольшой прудик, где плавают утки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшой прудик, где плавают утки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так и не скажешь, что вокруг района стоят высотки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак и не скажешь, что вокруг района стоят высотки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так и не скажешь, что вокруг района стоят высотки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посреди дороги стоит неработающая колонка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосреди дороги стоит неработающая колонка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посреди дороги стоит неработающая колонка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо многоквартирных домов, строятся и особняки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо многоквартирных домов, строятся и особняки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо многоквартирных домов, строятся и особняки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ну, конечно же, куда без котиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНу, конечно же, куда без котиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ну, конечно же, куда без котиков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В рубрике «У нас на районе» мы показываем, как живут разные районы Ярославля. В прошлых выпусках мы уже побывали в Брагине, где частный сектор стоит впритык к высоткам, гуляли по району возле речного порта и плутали по дворам-лабиринтам на Суздалке.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Район История города
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED20
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Злачное местечко, помойки на улице, крыс там тьма, а ближе к трамвайным путям вообще какие-то бандосы живут, чуть не наехали на нас, на своей калымаге , вообще плевать на всё, полиция проверила бы их, явно там много интересного
Гость
3 минуты
А не с улицы Урицкого всё началось.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление