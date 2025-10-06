Брагино именно здесь: показываем улицу, с которой начался самый густонаселенный район Ярославля

Тут есть немного заброшенных домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшой уголок в довольно большом районе Ярославля, который называется Старое Брагино. Он находится между улицами Пионерской и Блюхера. Именно здесь еще в XVI веке была деревня Брагино, с которой начался Дзержинский район.

На тихой улочке соседствуют новостройки, частные дома и сгоревшие остовы построек. По дороге бегают коты, а жители занимаются домашними делами на участках. Раньше, по словам местных, было плохо.

«Здесь была настоящая деревня. Вместо дороги — грязища. Это сейчас хорошо, подсыпано все. Строить начали в прошлом десятилетии. Сделали свет, вода в доме появилась, газ есть. Живу тут один. Хотели выкупить и снести мой дом, но вроде потом передумали и снесли другой. Мне тут хорошо, хотя бы шевелюсь как-то», — поделился местный житель Сергей.

Существует две версии происхождения названия района:

брагой раньше называли домашнее пиво;

брага — это, также, толстые канаты, предназначенные для буксировки судов, которые здесь и производили.

В новом выпуске «У нас на районе» показываем атмосферные кадры с улицы, с которой начал разрастаться Дзержинский район.

Фоторепортаж с улицы Деревня Старое Брагино, откуда начал зарождаться Дзержинский район Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице половина домов — частные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом стоят несколько многоквартирных домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и табличка с названием Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Четырехэтажные дома не сильно портят внешний вид квартала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

До сих пор строят новые здания Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из старого здесь — горка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будто бы это не центр крупного района, а настоящая деревня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под окнами многоквартирных домов стоят огороды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все участки огорожены заборами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит сама улица Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все правильно: Брагино, именно, здесь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жильцы вежливо просят не доставлять им неудобства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшой прудик, где плавают утки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так и не скажешь, что вокруг района стоят высотки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посреди дороги стоит неработающая колонка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо многоквартирных домов, строятся и особняки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ну, конечно же, куда без котиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU