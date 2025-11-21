НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ярославская область закупит БПЛА на 40 миллионов рублей

Власти объяснили, зачем нужны беспилотники

Ярославская область закупит БПЛА на 40 миллионов рублей. Об этом на заседании Ярославской областной Думы 21 ноября сообщил региональный министр финансов Алексей Долгов. Он уточнил, что закупка планируется в 2025 году.

«Они нужны для различных функций, для различных отраслей, включая административно-надзорные функции, полномочия по жилищно-коммунальному хозяйству и обследованию дорог — это основные направления», — пояснил Алексей Долгов, отвечая на вопросы депутатов на эту тему.

Напомним, также в ходе заседания думы рассказали, что с 1 января 2026 года на 5,1% будут проиндексированы все выплаты, предусмотренные региональным Социальным кодексом. Кроме того, стало известно, что в доходную часть казны пока не заложены доходы от платных парковок. Ранее директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков сообщал, что в 2026 году власти планируют получить от использования парковок около 350 миллионов рублей. Но оказалось, что цифры нужно перепроверить.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
БПЛА Бюджет Ярославская областная дума
Комментарии
Гость
42 минуты
Мне память если не изменяет их использование в настоящее время запрещено
Гость
28 минут
Мне вот не измяет память недавно совершенно их уже закупали, и опять для чего интересно мне???
