Ярославская область закупит БПЛА на 40 миллионов рублей. Об этом на заседании Ярославской областной Думы 21 ноября сообщил региональный министр финансов Алексей Долгов. Он уточнил, что закупка планируется в 2025 году.

«Они нужны для различных функций, для различных отраслей, включая административно-надзорные функции, полномочия по жилищно-коммунальному хозяйству и обследованию дорог — это основные направления», — пояснил Алексей Долгов, отвечая на вопросы депутатов на эту тему.

Напомним, также в ходе заседания думы рассказали, что с 1 января 2026 года на 5,1% будут проиндексированы все выплаты, предусмотренные региональным Социальным кодексом. Кроме того, стало известно, что в доходную часть казны пока не заложены доходы от платных парковок. Ранее директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков сообщал, что в 2026 году власти планируют получить от использования парковок около 350 миллионов рублей. Но оказалось, что цифры нужно перепроверить.