В Ярославской области появятся хутора, местечки и усадьбы

В Ярославской области появятся хутора, местечки и усадьбы

В регионе законодательно установят новые типы населенных пунктов. Зачем

В Ярославской области появятся новые типы сельских населенных пунктов. К уже существующим деревням, селам и поселкам добавятся слободы, хутора, местечки, посады, усадьбы и сельца. 20 ноября на внеочередном заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления депутаты поддержали соответствующие изменения в закон «Об административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения».

Министр регионального развития Евгений Чуркин пояснил, что необходимость добавления новых типов населенных пунктов возникла после проведения в Ярославской области муниципальной реформы, когда вместо районов путем объединения поселений создали округа. Внутри одного муниципального округа оказались населенные пункты с одинаковыми названиями. По информации властей только в Рыбинском округе таких сейчас восемь.

«Такое положение дел создает системные затруднения в обеспечении граждан государственными и муниципальными услугами, касающимися регистрации юридического лица, продажи имущества, уплаты налогов и так далее. Этим законом устанавливается процедура переименования типов населенных пунктов с целью исключения их дублирования», — пояснил министр.

Отдельными населенными пунктами не будут считаться одиночные дома, железнодорожные будки, дома лесников, бакенщиков, метеостанции, полевые станы, пасеки, сторожки, контрольные пункты, казармы, кордоны и иные объекты служебного назначения. Все они будут приписаны к населенным пунктам, с которыми они связаны в административном, производственном или территориальном отношении.

Подробностей о том, как населенные пункты будут причислять к тому или иному типу, власти пока не озвучили.

