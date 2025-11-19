НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 754мм 74%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Дело экс-министра
«Умные решения»
Зарплата мэра
Компании, которые создают будущее области
Обрушение в центре
Реальные зарплаты воспитателей
Когда выходит Урлашов
Город Более 150 этносов: власти рассказали, какие народы проживают в Ярославле

Более 150 этносов: власти рассказали, какие народы проживают в Ярославле

Какие мероприятия пройдут в городе в Год единства народов

148
Какие диаспоры есть в Ярославле | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUКакие диаспоры есть в Ярославле | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Какие диаспоры есть в Ярославле

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Новый 2026 год объявлен Годом единства народов России. С такой инициативой выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

На территории России проживает более 190 народов и этнических групп. Самые многочисленные: русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы и армяне. Вместе с этим кроме русского языка в стране еще есть более 150 живых языков.

В мэрии Ярославля рассказали, что в городе проживают представители более 150 различных этносов.

К самым крупным этническим группам относятся армянская, татарская, азербайджанская, белорусская, езидская, киргизская, чечено-ингушская, таджикская, грузинская, дагестанская и узбекская.

«При этом доля русского населения по итогам Всероссийской переписи 2020 года составляет 96% от числа людей, указавших свою национальную принадлежность», — добавил заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

В городе представлены более 20 национально-культурных организаций. К крупнейшим относятся:

  1. Ярославское региональное общественное объединение татар «НУР»;

  2. Армянское общество «НАИРИ»;

  3. Еврейская национально-культурная автономия Ярославской области;

  4. Ярославская городская лезгинская национально-культурная автономия;

  5. Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС»;

  6. Ярославская региональная общественная организация русско-белорусской дружбы «Товарищество» («Сяброуства»);

  7. Ярославская региональная общественная организация возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода»;

  8. Региональная национально-культурная автономия татар Ярославской области.

В Ярославле ежегодно проводятся мероприятия для объединения народов. На 2026 год уже запланированы некоторые события: :

  • «Этно Мисс Ярославии»;

  • «Сабантуй»;

  • «Хор на Волге»;

  • «Казачий лад»;

  • Фестиваль национальных культур «Ярославские гуляния»;

  • Фестиваль малой Ассамблеи народов России «Птаха».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Народное единство Диаспоры
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление