Более 150 этносов: власти рассказали, какие народы проживают в Ярославле

Какие диаспоры есть в Ярославле

Новый 2026 год объявлен Годом единства народов России. С такой инициативой выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

На территории России проживает более 190 народов и этнических групп. Самые многочисленные: русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы и армяне. Вместе с этим кроме русского языка в стране еще есть более 150 живых языков.

В мэрии Ярославля рассказали, что в городе проживают представители более 150 различных этносов.

К самым крупным этническим группам относятся армянская, татарская, азербайджанская, белорусская, езидская, киргизская, чечено-ингушская, таджикская, грузинская, дагестанская и узбекская.

«При этом доля русского населения по итогам Всероссийской переписи 2020 года составляет 96% от числа людей, указавших свою национальную принадлежность», — добавил заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

В городе представлены более 20 национально-культурных организаций. К крупнейшим относятся:

Ярославское региональное общественное объединение татар «НУР»; Армянское общество «НАИРИ»; Еврейская национально-культурная автономия Ярославской области; Ярославская городская лезгинская национально-культурная автономия; Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС»; Ярославская региональная общественная организация русско-белорусской дружбы «Товарищество» («Сяброуства»); Ярославская региональная общественная организация возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода»; Региональная национально-культурная автономия татар Ярославской области.

В Ярославле ежегодно проводятся мероприятия для объединения народов. На 2026 год уже запланированы некоторые события: :