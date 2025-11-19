Более 150 этносов: власти рассказали, какие народы проживают в Ярославле

Новый 2026 год объявлен Годом единства народов России. С такой инициативой выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
На территории России проживает более 190 народов и этнических групп. Самые многочисленные: русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы и армяне. Вместе с этим кроме русского языка в стране еще есть более 150 живых языков.
В мэрии Ярославля рассказали, что в городе проживают представители более 150 различных этносов.
К самым крупным этническим группам относятся армянская, татарская, азербайджанская, белорусская, езидская, киргизская, чечено-ингушская, таджикская, грузинская, дагестанская и узбекская.
«При этом доля русского населения по итогам Всероссийской переписи 2020 года составляет 96% от числа людей, указавших свою национальную принадлежность», — добавил заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.
В городе представлены более 20 национально-культурных организаций. К крупнейшим относятся:
Ярославское региональное общественное объединение татар «НУР»;
Армянское общество «НАИРИ»;
Еврейская национально-культурная автономия Ярославской области;
Ярославская городская лезгинская национально-культурная автономия;
Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС»;
Ярославская региональная общественная организация русско-белорусской дружбы «Товарищество» («Сяброуства»);
Ярославская региональная общественная организация возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода»;
Региональная национально-культурная автономия татар Ярославской области.
В Ярославле ежегодно проводятся мероприятия для объединения народов. На 2026 год уже запланированы некоторые события: :
«Этно Мисс Ярославии»;
«Сабантуй»;
«Хор на Волге»;
«Казачий лад»;
Фестиваль национальных культур «Ярославские гуляния»;
Фестиваль малой Ассамблеи народов России «Птаха».