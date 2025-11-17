НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

облачно, без осадков

ощущается как -7

5 м/c,

южн.

 750мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Причина пробки на Московском
«Умные решения»
Штрафы студентам-медикам
Проверь свои знания по географии
Влетел в стоящий грузовик
Кто претендует на новые пособия для семей
Какие грибы растут в ноябре
Город «Будьте аккуратны»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о сильном снегопаде

«Будьте аккуратны»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о сильном снегопаде

Когда ждать стихии и сколько она продлится

630
В Ярославской области прогнозируют сильный снегопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области прогнозируют сильный снегопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области прогнозируют сильный снегопад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о сильном снегопаде 17 ноября. По информации Министерства региональной безопасности, стихия обрушится днем в понедельник.

«Сильный снег, при осадках ухудшение видимости, налипание мокрого снега, гололедица, снежный накат ожидаются местами по Ярославской области днем 17 ноября с сохранением до конца суток. Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим», — обратились к жителям в Министерстве региональной безопасности.

По данным МЧС, из-за непогоды может произойти обрыв проводов, обрушение аварийных крыш, широкоформатных конструкций, ухудшиться работа коммунальных систем и транспорта.

Телефон экстренных служб 112.

При этом в Ярославской области днем 17 ноября ожидается температура воздуха -3…+2 градуса, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Во вторник погодная ситуация изменится. 18 ноября по-прежнему обещают осадки в виде дождя и мокрого снега (местами сильные). В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер усилится. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура на улице поднимется. Днем прогнозируется до +8 градусов. А к вечеру обещают резкое понижение до 0 градусов.

В среду, 19 ноября, интенсивность снегопадов сократится. Небольшой снег прогнозируют ночью, днем существенных осадков не ожидается. При этом температура воздуха ночью составит -5…0 градусов, днем: -3…+2 градуса.

Узнать прогноз погоды также можно в сервисе »Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Экстренное предупреждение Снегопад Ветер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
47 минут
Выпавший снег будет как всегда неожиданностью для дорожников. Аномалией для синоптиков, кучей проблем для автолюбителей, говлняком для пешеходов и оправданием для чиновников
Гость
21 минута
Ну когда ж снежку попробовать посыпать хорошенько, а не просто пару листиков припорошить, как не в понедельник. Особенно к вечеру поближе? Ползёт тучка по карте. Ждём. (ну чтоб не расслаблялись без пробочек понедельничных) :)
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление