«Будьте аккуратны»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о сильном снегопаде

В Ярославской области прогнозируют сильный снегопад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о сильном снегопаде 17 ноября. По информации Министерства региональной безопасности, стихия обрушится днем в понедельник.

«Сильный снег, при осадках ухудшение видимости, налипание мокрого снега, гололедица, снежный накат ожидаются местами по Ярославской области днем 17 ноября с сохранением до конца суток. Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим», — обратились к жителям в Министерстве региональной безопасности.

По данным МЧС, из-за непогоды может произойти обрыв проводов, обрушение аварийных крыш, широкоформатных конструкций, ухудшиться работа коммунальных систем и транспорта.

Телефон экстренных служб 112.

При этом в Ярославской области днем 17 ноября ожидается температура воздуха -3…+2 градуса, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Во вторник погодная ситуация изменится. 18 ноября по-прежнему обещают осадки в виде дождя и мокрого снега (местами сильные). В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер усилится. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура на улице поднимется. Днем прогнозируется до +8 градусов. А к вечеру обещают резкое понижение до 0 градусов.

В среду, 19 ноября, интенсивность снегопадов сократится. Небольшой снег прогнозируют ночью, днем существенных осадков не ожидается. При этом температура воздуха ночью составит -5…0 градусов, днем: -3…+2 градуса.