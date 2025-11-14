Сидят без квартир: омбудсмен заявил, о нарушении прав детей-сирот в Ярославской области

Детский омбудсмен заявил о нарушении в Ярославской области прав детей-сирот на жилье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин заявил, что в регионе нарушаются конституционные права детей-сирот.

«Сегодня у нас в очереди 2,5 тысячи детей сирот. У 1700 права нарушены», — отметил он 14 ноября в Ярославле на заседании комитета думы по ЖКХ и энергетике.

Министр финансов Алексей Долгов пояснил, что очередь начала копиться, когда вопросами предоставления жилья детям-сиротам занимались власти городов и районов.

«С 2012 года эти полномочия перешли на уровень региона. Финансирование идет большей частью за счет регионального бюджета, федеральная поддержка не столь значительна. В последние годы финансирование увеличивается. Решаем вопросы, исходя из возможностей нашего бюджета», — прокомментировал министр.

Также он добавил, что в регионе начал реализовываться механизм предоставления земельных участков под застройку инвесторам без торгов с учетом того, что они будут бесплатно предоставлять квартиры в том числе и детям-сиротам. Уже в этом году власти рассчитывают получить по этому проекту минимум восемь квартир для этой категории.

Михаил Крупин высказался, что отчасти в нарастании очереди сыграло роль решение федеральных властей.

«Действительно, у нас большая очередь была, когда полномочия находились на уровне муниципальных образований. В 2017 году мы выходили на очередь — ноль. Но в тот момент появилась нормативная база, что нельзя покупать более 25% жилья в домах. Ряд, я считаю, несознательных подрядчиков воспользовалась этой нормой. А так у нас очередь обнулилась бы. А мы с ноля в 2017 году начали расти в геометрической прогрессии», — сказал омбудсмен.

В 2018 году Госдума РФ приняла решение о том, что общее количество жилых помещений для детей-сирот в многоквартирном доме не может превышать 25%. Законодатели руководствовались тем, что в домах, полностью или большей частью переданных детям-сиротам не происходит социализации и адаптации молодых людей, выросших в интернатах.

По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Александра Баланцева, в 2025 году было выделено 385,9 миллиона рублей на квартиры для детей-сирот.

«Приобретено уже 121 помещение, три в стадии заключения контракта. В 2026 году предусмотрено 421,6 миллиона рублей, в том числе федеральная субсидия — 71,5 миллиона. За лимиты 2026 года мы уже заключили 42 государственных контракта. В 2025 году совокупно мы рассчитываем получить еще 218 жилых помещений. Это примерно на 100 больше, чем в прошлом году», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Александр Баланцев.

Михаил Крупин отметил, что считает финансирование недостаточным. Он добавил, что письменно обозначит свою позицию в обсуждении бюджета на следующий год.