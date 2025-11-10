НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В правительстве Ярославской области объявили о кадровых перестановках

В правительстве Ярославской области объявили о кадровых перестановках

Губернатор назначил нового главу Центра управления регионом

245
Рассказываем, что известно о новом главе ЦУР | Источник: Михаил Евраев / TelegramРассказываем, что известно о новом главе ЦУР | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Рассказываем, что известно о новом главе ЦУР

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Центр управления регионом Ярославской области возглавила Марта Кутьина, ранее занимавшая должность заместителя руководителя ЦУРа Астраханской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 10 ноября.

«Марта Анатольевна — профессионал с серьезным опытом. Полуфиналист конкурса „Лидеры России“, отмечена благодарностью Президента страны. Система работы ЦУР ей хорошо знакома. Сейчас важно максимально быстро погрузиться в региональную специфику. Уверен, что опыт Марты Анатольевны поможет нам выстроить работу еще эффективнее», — написал у себя в Telegram Михаил Евраев.

Напомним, ранее ЦУР Ярославской области возглавляла Гоар Ватинян. Она занимала руководящую должность с лета 2022 года до февраля 2025 года. После стало известно, что Гоар была назначена исполняющей обязанности министра туризма Ярославской области. В июне её сняли с должности, назначив руководителем Министерства Екатерину Степанову.

Сергей Воронин занимает пост заместителя руководителя Центра управления регионом | Источник: Михаил Евраев / TelegramСергей Воронин занимает пост заместителя руководителя Центра управления регионом | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Сергей Воронин занимает пост заместителя руководителя Центра управления регионом

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

После ухода Ватинян ЦУР временно возглавлял заместитель руководителя Центра — Сергей Воронин.

«Отдельная благодарность Сергею Михайловичу Воронину, который с 2020 года прошел весь путь становления центра в нашем регионе и сейчас продолжит работу в ЦУР в качестве заместителя руководителя», — уточнил губернатор Михаил Евраев.

Центр управления регионом в Ярославской области был создан в 2020 году. Основная работа структуры заключается в сборе, обработке и предоставлении региональным властям обращений и жалоб местных жителей из соцсетей.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Правительство Ярославской области
Комментарии
3
Гость
10 минут
жаль Сергея Воронина, он полгода мечтал стать руководителем, а тут снова каблук назначили
Гость
8 минут
а зачем нескольким сотрудникам, которые собирают данные и жалобы, начальник? они что, без него не смогут собирать эти данные? нужен подстегивающий кнут? примитивная работа, но зачем-то для нее выделается важный чинуша. а не тепленькое ли это место для "своих и наших"?
Читать все комментарии
