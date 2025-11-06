Жителей Ярославля просят помочь найти ель для украшения к Новому году

В Ярославле ищут новогоднюю ель для Заволжского района Источник: Андрей Мамонтов / Vk.com

В Ярославле объявили поиски новогодней ели, которую планируют установить в Заволжском районе. По словам главы района Андрея Мамонтова, подготовка к праздникам уже началась, и сейчас власти ищут дерево, которое станет главным украшением новогодней площадки у ДК «Энергетик».

«По сложившейся многолетней традиции мы используем ели, которые доставляются к ДК „Энергетик“ не из леса, а выпиливаются по просьбе собственников зданий и домов, так как растут очень близко к стенам и приносят массу неудобств.

В настоящее время ищем ель, которая достойна быть новогодним украшением, но несет опасность для зданий и строений, либо подлежит сносу по иным причинам. Андрей Мамонтов глава Заволжского района

Жителей просят сообщать о таких елях по телефонам 409-752, 409-768 или 8-980-747-53-35.

В октябре власти объявили закупку двух 12-метровых елок для Ярославля. Одну из них установят на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе — именно он победил в городском конкурсе «Новогодний Ярославль» в номинации «Самый активный новогодний район». Вторую ель планируют разместить на улице Революционной.