«Кричалка самих бесов»: известный ведущий возмутился костюмами детей в спортшколе Ярославской области

Известный телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников опубликовал в своем телеграм-канале гневный пост после жалоб родителей из Рыбинска Ярославской области.
Он рассказал, что сообщения стали приходить ему после того, как в социальных сетях местной спортшколы появились фотографии малышей в бассейне, наряженных в ободки с разнообразными рогами, похожие на дьявольские. В руках у детей были прозрачные стаканы с бордовыми напитками.
«Помните жуткую кричалку с одного из недавних парадов содомитов в Америке: „Мы идём за вашими детьми“. Это кричалка самих бесов. Они идут за нашим детьми всегда и ловят их самыми разными способами — не только через Содом. Но и, например, вот так, как на этих чудовищных фото из Рыбинской спортивной школы», — говорится в посте телеведущего.
По словам Бориса Корчевникова, пост после публикации в группе спортшколы был удален. Однако он успел сделать скриншот.
«Но зараза в умах осела так крепко, что педагоги этой детской школы превратившие чистых детских ангелов в чертей и вручившие им в руки иллюзию кровавой жижи — этим даже хвастают. Пост уже удалили, но скрин — выше», — уточнил Борис Корчевников.
Далее он процитировал фразу, которой были подписаны опубликованные фотографии:
«Плывём прямиком в кошмары. Наша хеллуинская, вечеринка в стиле плаванья. Жуткие костюмы и томатный джус».
После этого телеведущий рассказал, что, по его мнению, участие детей в подобных мероприятиях может негативно сказаться на их поведении в будущем.
«Многие родители, которым отец Игорь Фомин только вчера в эфире „Спаса“ настойчиво рнкомендовал просто не пускать детей на такие школьные „праздники“, а если пускают, то потом не удивляться тому, что с ребенком происходит — как ребенок превращается незаметно в зверенка, — многие из этих родителей, неверно, и не подозревают, что могут вытворить с их детьми педагоги, которым после таких детских баллов сатаны, надо просто запретить заниматься педагогикой, тренерской работой и прикасаться к детям», — завершил обращение Борис Корчевников.
Тем временем в социальных сетях спортивной школы в Рыбинске нет упоминаний о проведенной вечеринке. Ссылка, которая была опубликована в телеграм-канале телеведущего, ведет на удаленный пост.
Директор спортивной школы «Металлист» Владимир Беспалько объяснил, что никакой вечеринки не было. Он уточнил, что родители просто решили сделать тематические фото.
«Фотосессия была проведена по инициативе родителей. Атрибуты к ней родители принесли на занятие. Молодой инструктор не отказала, сделала несколько фотографий детей. При этом она нарушила правила нахождения в детской ванне, разрешив пронос посторонних предметов и напитков. С инструктором будет проведена разъяснительная работа», — рассказал руководитель учреждения.