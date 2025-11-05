«Кричалка самих бесов»: известный ведущий возмутился костюмами детей в спортшколе Ярославской области

В Рыбинске разгорелся скандал из-за фото, сделанных в детской спортшколе Источник: Борис Корчевников / Telegram

Известный телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников опубликовал в своем телеграм-канале гневный пост после жалоб родителей из Рыбинска Ярославской области.

Он рассказал, что сообщения стали приходить ему после того, как в социальных сетях местной спортшколы появились фотографии малышей в бассейне, наряженных в ободки с разнообразными рогами, похожие на дьявольские. В руках у детей были прозрачные стаканы с бордовыми напитками.

«Помните жуткую кричалку с одного из недавних парадов содомитов в Америке: „Мы идём за вашими детьми“. Это кричалка самих бесов. Они идут за нашим детьми всегда и ловят их самыми разными способами — не только через Содом. Но и, например, вот так, как на этих чудовищных фото из Рыбинской спортивной школы», — говорится в посте телеведущего.

По словам Бориса Корчевникова, пост после публикации в группе спортшколы был удален. Однако он успел сделать скриншот.

«Но зараза в умах осела так крепко, что педагоги этой детской школы превратившие чистых детских ангелов в чертей и вручившие им в руки иллюзию кровавой жижи — этим даже хвастают. Пост уже удалили, но скрин — выше», — уточнил Борис Корчевников.

Далее он процитировал фразу, которой были подписаны опубликованные фотографии:

«Плывём прямиком в кошмары. Наша хеллуинская, вечеринка в стиле плаванья. Жуткие костюмы и томатный джус».

После этого телеведущий рассказал, что, по его мнению, участие детей в подобных мероприятиях может негативно сказаться на их поведении в будущем.

«Многие родители, которым отец Игорь Фомин только вчера в эфире „Спаса“ настойчиво рнкомендовал просто не пускать детей на такие школьные „праздники“, а если пускают, то потом не удивляться тому, что с ребенком происходит — как ребенок превращается незаметно в зверенка, — многие из этих родителей, неверно, и не подозревают, что могут вытворить с их детьми педагоги, которым после таких детских баллов сатаны, надо просто запретить заниматься педагогикой, тренерской работой и прикасаться к детям», — завершил обращение Борис Корчевников.

Тем временем в социальных сетях спортивной школы в Рыбинске нет упоминаний о проведенной вечеринке. Ссылка, которая была опубликована в телеграм-канале телеведущего, ведет на удаленный пост.

Директор спортивной школы «Металлист» Владимир Беспалько объяснил, что никакой вечеринки не было. Он уточнил, что родители просто решили сделать тематические фото.