Город Владимир Путин вручил государственные награды за вклад в единство российской нации

Владимир Путин вручил государственные награды за вклад в единство российской нации

Церемония прошла 4 ноября

88

Международная выставка-форум «Россия», где были представлены главные достижения страны в различных областях, стала уникальной по масштабу и значимости. Об этом заявил президент РФ на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля, 4 ноября сообщает официальный сайт главы государства.

— Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов — Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей, — сказал Владимир Путин.

Виртуозова ранее была гендиректором выставки, а сейчас в роли директора возглавляет наццентр «Россия». Дорошенко — заместитель гендиректора по выставочной деятельности национального центра. Жарич — заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам.

Женя Авербах
корреспондент
Гость
32 минуты
Единство и Экономика два столба Стабильности
Гость
30 минут
сегодня академик и верный пехотинец рассказывал как хорошо и счастливо мы единяемся
