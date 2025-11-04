Владимир Путин вручил государственные награды за вклад в единство российской нации

Международная выставка-форум «Россия», где были представлены главные достижения страны в различных областях, стала уникальной по масштабу и значимости. Об этом заявил президент РФ на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля, 4 ноября сообщает официальный сайт главы государства.

— Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов — Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей, — сказал Владимир Путин.