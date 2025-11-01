Жителей Ярославской области ночью предупреждали о беспилотной опасности

Ночью 1 ноября жителей Ярославской области предупреждали о беспилотной опасности. В соцсетях Министерства региональной безопасности региона эта информация появилась около 4 утра.
«Если вы в помещении, не подходите к окнам. Укройтесь в зданиях со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах, подвалах», — сообщили в Министерстве.
Подобные сообщения жителям региона пришли в рассылке от РСЧС около 5 утра.
В 07:24 власти сообщили об отбое беспилотной опасности на территории Ярославской области.