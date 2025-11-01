НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Жителей Ярославской области ночью предупреждали о беспилотной опасности

Жителей Ярославской области ночью предупреждали о беспилотной опасности

Сообщение об отбое тревоги появилось ранним утром

980
В РСЧС объявляли об угрозе атаки БПЛА в Ярославской области | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ РСЧС объявляли об угрозе атаки БПЛА в Ярославской области | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В РСЧС объявляли об угрозе атаки БПЛА в Ярославской области

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ночью 1 ноября жителей Ярославской области предупреждали о беспилотной опасности. В соцсетях Министерства региональной безопасности региона эта информация появилась около 4 утра.

«Если вы в помещении, не подходите к окнам. Укройтесь в зданиях со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах, подвалах», — сообщили в Министерстве.

Подобные сообщения жителям региона пришли в рассылке от РСЧС около 5 утра.

В 07:24 власти сообщили об отбое беспилотной опасности на территории Ярославской области.

Комментарии
2
Гость
1 час
Надо было раньше предупреждать. Как всегда о грозе предупреждают после грозы
Гость
1 час
В Иваново каждый день такая "опасность атаки беспилотного воздушного судна" вылезает. И мобильный интернет практически не работает.
Читать все комментарии
