В Ярославле опубликовали рейтинг управляющих компаний: проверьте свою

В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле представили рейтинг управляющих компаний по итогам их работы за третий квартал 2025 года. Эти данные на своем сайте опубликовала ярославская автономная некоммерческая организация «Центр развития ЖКХ», учрежденная Инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора правительства Ярославской области.

Работу управдомов оценивали по нескольким показателям:

количество и качество отработанных обращений граждан;

задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями;

количество штрафов и предупреждений со стороны Инспекции административно-технического и жилищного надзора Ярославской области;

уровень социальной нагрузки (доля старого жилищного фонда);

раскрытие информации в системе ГИС ЖКХ;

сводный индикатор финансового риска (финансовые риски, платежная дисциплина и прочее);

За каждый из критериев показатель выставляли баллы. Итоговая максимальная оценка, которую можно было получить, составляла 10 баллов. Но из управдомов Ярославля высший балл не заработал никто. Некоторые умудрились вообще получить оценку ниже ноля.

«Это означает, что по нескольким показателям управляющая организация получила минусы в баллах (к примеру, если она не размещает информацию в системе ГИС ЖКХ и т. д.)», — пояснили составители рейтинга.

В итоге все управляющие компании разделили на три зоны — зеленую (с оценками 6-10 баллов), желтую (с оценками 3-5 баллов), красную (с оценками до 2 баллов).

В рейтинг были включены управляющие компании со всей области. Мы публикуем результаты тех управдомов, которые работают в Ярославле.

Зеленая зона

УК «Полесье» — 8 баллов;

«УК Красноперекорпский квартал» — 6,5 баллов.

Желтая зона

УК «Ника» — 5 баллов;

ООО «Клён Сервис» — 5 баллов;

АО «Ярославльлифт» — 5 баллов;

ООО «УК Жемчужная» — 4,5 балла;

ООО «УК Золотое кольцо» — 4,5 балла;

УК «Иволга» — 4,5 балла;

ООО «УК „Сокольники“ — 4,5 балла;

ООО «Дифференциал» — 4 балла;

ООО «Норская управляющая компания» — 4 балла;

ООО «Округ» — 4 балла;

ООО «ЖЭУ» — 4 балла;

ООО «УК „ЦЖУ“ — - 4 балла;

ООО УК «Прайм Сервис» — 3,5 балла;

ООО УК «Монолит» — 3,5 балла;

ООО «Волжанин» — 3,5 балла;

ООО «Управляющая компания „КУБ“ — 3 балла;

ООО «РЭУ 314» — 3 балла;

ООО «Дом с лилиями» — 3 балла;

АО «Управдом Ленинского района» — 3 балла.

Красная зона

В красную зону попали многие управляющие компании. В том числе, АО «Управдом Дзержинского района» (2 балла), АО «Управдом Красноперекопского района» (1 балл), АО «Управдом Заволжского района» (1 балл). Ноль баллов и меньше у следующих управдомов: