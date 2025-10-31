«Непролазная глина»: жительница Ярославля записала эмоциональное видео о разбитой дороге в Брагине

Жительница Ярославля пожаловалась на разбитую дорогу Источник: читательница 76.RU

Жительница Дзержинского района Ярославля пожаловалась на состояние дороги. По словам Татьяны, проблема возникла неподалеку от трех корпусов дома № 69 на улице Урицкого.

По ее словам, проблема возникла с началом строительства нового многоквартирного дома на месте Невского рынка.

«Между домами всегда были асфальтовые дорожки к остановке, к школе, к почте, к ресторану, магазину, в сторону администрации, Дзержинского рынка. С началом строительства дома спецтехника перерыла все поле перед домами. Прокладывали теплотрассу и оставили огромные бетонные блоки. Дорожки гусеницами угробили, все покрыто толстым слоем глины, строительного мусора. Невозможно пройти с коляской», — рассказала читательница 76.RU.

Жительница Ярославля просит привести дорогу в порядок Источник: читательница 76.RU

Татьяна сняла видео с места, о котором идет речь. На записи видно глубокие лужи и грязь.

«Была асфальтовая дорога. Видите, асфальтовая дорога. Вот эта стройка, а вот была дорога. И что от нее осталось. Ничего. Глина непролазная, непролазная глина. Мы хотим, чтобы это все убрали, а дорогу отремонтировали. Вот этот кусок. По которому мы ходим, детей в школу и садики отводим, идем на остановку, почту. И вот, что с этим стало. Непролазная глина. Просто не обойти эту лужу, не обойти», — эмоционально высказалась Татьяна.

Женщина хочет, чтобы территорию привели в порядок. В том числе, по ее мнению, необходимо провести озеленение и установить освещение.

В мэрии Ярославля рассказали, что представители администрации Дзержинского района устроят проверку, уточнив, что стройка, о которой идет речь, приостановлена.

«Разрешение на строительство выдает Министерство строительства Ярославской области. По информации территориальной администрации Дзержинского района на данный момент стройка многоквартирного дома на месте Невского рынка в Дзержинском районе заморожена. Специалисты территориальной администрации Дзержинского района выйдут на объект и проверят соблюдение правил благоустройства вокруг стройки», — рассказали в городской администрации.