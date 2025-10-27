Блоги завели Жасмин и Панфилов: число пользователей в МАХ перевалило за 50 млн

Среднесуточный охват в мессенджере МАХ в октябре превысил 19 миллионов человек. По данным пресс-службы ВК, рекордный показатель зафиксировали 22 октября, когда суточный охват превысил 22,5 миллиона пользователей. В общей сложности, число пользователей превысило 50 миллионов.

Исходя из статистики мессенджера, с момента запуска пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов в приложении достигло 7,6 миллионов.

— Во всех регионах России стала доступна образовательная платформа Сферум — количество ее пользователей превысило 10 миллионов. 23 октября МАХ открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приёма платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов. На данном этапе к платформе могут подключиться российские компании с приложением в RuStore. В первые несколько дней с момента запуска платформы подали заявку на вступление 2 875 компаний, — добавили в пресс-службе.