НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

4 м/c,

южн.

 747мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Новый ТЦ в Ярославле
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Что за горящий объект пролетел в небе
«Умные решения» в недвижимости
Сколько абортов делают в Ярославской области
Депутат против продажи рынка
Студентов заставят отрабатывать после вуза
В Ярославле заметили кортеж Porsche. Видео
Стала популярной благодаря заиканию
Мнение активиста о платных парковках
Город Блоги завели Жасмин и Панфилов: число пользователей в МАХ перевалило за 50 млн

Блоги завели Жасмин и Панфилов: число пользователей в МАХ перевалило за 50 млн

Мессенджер проанонсировал новые изменения в работе

76
С момента запуска пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений | Источник: Александр ОщепковС момента запуска пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений | Источник: Александр Ощепков

С момента запуска пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений

Источник:

Александр Ощепков

Среднесуточный охват в мессенджере МАХ в октябре превысил 19 миллионов человек. По данным пресс-службы ВК, рекордный показатель зафиксировали 22 октября, когда суточный охват превысил 22,5 миллиона пользователей. В общей сложности, число пользователей превысило 50 миллионов.

Исходя из статистики мессенджера, с момента запуска пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов в приложении достигло 7,6 миллионов.

В числе новых авторов площадки — певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.

— Во всех регионах России стала доступна образовательная платформа Сферум — количество ее пользователей превысило 10 миллионов. 23 октября МАХ открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приёма платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов. На данном этапе к платформе могут подключиться российские компании с приложением в RuStore. В первые несколько дней с момента запуска платформы подали заявку на вступление 2 875 компаний, — добавили в пресс-службе.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
17 минут
Все средства коммуникации должны быть русскими. Без доступа в них из-за бугра. Для врагов забугорных у нас есть Буревестник! Только русский гений может создать такую фантастическую технику! Нормально, Григорий!
Гость
31 минута
статья ниже - "эксперты назвали увлечение короткими видео причиной деградации зумеров Просмотр бесконечной ленты рилсов и тиктоков, по словам специалистов, искажает у молодежи реальное восприятие мира "
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление