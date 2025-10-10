Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Рассказываем, кому она досталась

Трамп остался без награды, ее получила оппозионный депутат из Венесуэлы Источник: Evan Vucci / AP Photo

В Стокгольме назвали имя обладателя Нобелевской премии мира за 2025 год. Им стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Именно ее имя было названо в ходе прямой трансляции.

Мария Корина Мачадо — одна из лидеров венесуэльской оппозиции и считается главным соперником президента Николаса Мадуро.

Источник: nobelprize.org

Нобелевский комитет отметил ее «неустанную работу по продвижению демократических прав в Венесуэле и борьбу за мирный переход от диктатуры к демократии». В качестве премии Мачадо также получит 11 миллионов шведских крон, что составляет примерно 1,2 миллиона долларов.

Кто такая Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо родилась 7 октября 1967 года в Каракасе. С 2011 по 2014 год она занимала место депутата в Национальной ассамблее Венесуэлы, в том же, 2011-м, выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах. Политическая деятельность принесла Мачадо международное признание: в 2018 году она попала в список самых влиятельных женщин по версии BBC, а в 2025 году журнал Time включил ее в топ-100 мировых лидеров влияния.

Как отметил представитель Нобелевского комитета, за годы политической карьеры Мачадо неоднократно сталкивалась с давлением со стороны властей и участвовала в крупных протестных движениях. Ее кандидатуру на премию выдвинул фонд Inspira América, поддержав усилия Мачадо в продвижении мира и прав человека.

«В прошлом году г-жа Мачадо была вынуждена скрываться. Несмотря на серьезные угрозы жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей. Она сплотила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она неизменно поддерживала мирный переход к демократии», — указано на сайте Нобелевского комитета.

Трамп активно претендовал на Нобелевскую премию мира

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира в 2025 году был и президент США Дональд Трамп. Сам он не скрывал своих амбиций, заявляя, что для Штатов будет «оскорблением», если награда не достанется ему.

Его кампания за премию сопровождалась активной публичной деятельностью и многочисленными постами в социальных сетях, где он перечислял конфликты, которые, по его словам, удалось урегулировать во время его президентства. Среди прочего — его кандидатуру открыто поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В январе 2025 года бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил поддержку оппозиционным лидерам Венесуэлы на фоне протестов перед инаугурацией президента Николаса Мадуро. Отдельно он упомянул Мачадо, которая «мирно выражает голос венесуэльского народа».