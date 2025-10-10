НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

вос.

 749мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,41
EUR 94,70
Купят 12-метровую ёлку
Зальет дождями циклон «Барбара»
Итоги старта хоккейного сезона
Сэкономить время и нервы на врачах
Закрылся популярный бар
Почему нет света
Реки окрасились в зеленый
Лучшая бургерная Ярославля
Студентку нашли мертвой
Афиша на октябрь
Город Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Рассказываем, кому она досталась

Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Рассказываем, кому она досталась

Президент США рассчитывал получить награду за решение конфликтов

377
Трамп остался без награды, ее получила оппозионный депутат из Венесуэлы | Источник: Evan Vucci / AP PhotoТрамп остался без награды, ее получила оппозионный депутат из Венесуэлы | Источник: Evan Vucci / AP Photo

Трамп остался без награды, ее получила оппозионный депутат из Венесуэлы

Источник:

Evan Vucci / AP Photo

В Стокгольме назвали имя обладателя Нобелевской премии мира за 2025 год. Им стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Именно ее имя было названо в ходе прямой трансляции.

Мария Корина Мачадо — одна из лидеров венесуэльской оппозиции и считается главным соперником президента Николаса Мадуро.

Источник: nobelprize.orgИсточник: nobelprize.org
Источник:

nobelprize.org

Нобелевский комитет отметил ее «неустанную работу по продвижению демократических прав в Венесуэле и борьбу за мирный переход от диктатуры к демократии». В качестве премии Мачадо также получит 11 миллионов шведских крон, что составляет примерно 1,2 миллиона долларов.

Кто такая Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо родилась 7 октября 1967 года в Каракасе. С 2011 по 2014 год она занимала место депутата в Национальной ассамблее Венесуэлы, в том же, 2011-м, выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах. Политическая деятельность принесла Мачадо международное признание: в 2018 году она попала в список самых влиятельных женщин по версии BBC, а в 2025 году журнал Time включил ее в топ-100 мировых лидеров влияния.

Как отметил представитель Нобелевского комитета, за годы политической карьеры Мачадо неоднократно сталкивалась с давлением со стороны властей и участвовала в крупных протестных движениях. Ее кандидатуру на премию выдвинул фонд Inspira América, поддержав усилия Мачадо в продвижении мира и прав человека.

«В прошлом году г-жа Мачадо была вынуждена скрываться. Несмотря на серьезные угрозы жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей. Она сплотила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она неизменно поддерживала мирный переход к демократии», — указано на сайте Нобелевского комитета.

Трамп активно претендовал на Нобелевскую премию мира

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира в 2025 году был и президент США Дональд Трамп. Сам он не скрывал своих амбиций, заявляя, что для Штатов будет «оскорблением», если награда не достанется ему.

Его кампания за премию сопровождалась активной публичной деятельностью и многочисленными постами в социальных сетях, где он перечислял конфликты, которые, по его словам, удалось урегулировать во время его президентства. Среди прочего — его кандидатуру открыто поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В январе 2025 года бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил поддержку оппозиционным лидерам Венесуэлы на фоне протестов перед инаугурацией президента Николаса Мадуро. Отдельно он упомянул Мачадо, которая «мирно выражает голос венесуэльского народа».

Накануне агентство AFP сообщало о том, что лауреата Нобелевской премии мира выбрали еще на заседании 6 октября, до сделки между Израилем и ХАМАС. Следовательно, соглашение по Газе никак не повлияло на выбор обладателя награды.

ПО ТЕМЕ
Виктория Трофимова
корреспондент
Нобелевская премия мира Нобелевская премия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
JayroslavMudryi
36 минут
только и умеют что подлить чернушки а проблемы замалчивают--размахивать ядерной дубинкой и угрожать орешником, это по нашему!!!
с++
6 минут
ну усё, карачун тебе водитель автобуса...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление