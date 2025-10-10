Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Рассказываем, кому она досталась

В Стокгольме назвали имя обладателя Нобелевской премии мира за 2025 год. Им стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Именно ее имя было названо в ходе прямой трансляции.
Мария Корина Мачадо — одна из лидеров венесуэльской оппозиции и считается главным соперником президента Николаса Мадуро.
Нобелевский комитет отметил ее «неустанную работу по продвижению демократических прав в Венесуэле и борьбу за мирный переход от диктатуры к демократии». В качестве премии Мачадо также получит 11 миллионов шведских крон, что составляет примерно 1,2 миллиона долларов.
Кто такая Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо родилась 7 октября 1967 года в Каракасе. С 2011 по 2014 год она занимала место депутата в Национальной ассамблее Венесуэлы, в том же, 2011-м, выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах. Политическая деятельность принесла Мачадо международное признание: в 2018 году она попала в список самых влиятельных женщин по версии BBC, а в 2025 году журнал Time включил ее в топ-100 мировых лидеров влияния.
Как отметил представитель Нобелевского комитета, за годы политической карьеры Мачадо неоднократно сталкивалась с давлением со стороны властей и участвовала в крупных протестных движениях. Ее кандидатуру на премию выдвинул фонд Inspira América, поддержав усилия Мачадо в продвижении мира и прав человека.
«В прошлом году г-жа Мачадо была вынуждена скрываться. Несмотря на серьезные угрозы жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей. Она сплотила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она неизменно поддерживала мирный переход к демократии», — указано на сайте Нобелевского комитета.
Трамп активно претендовал на Нобелевскую премию мира
Среди номинантов на Нобелевскую премию мира в 2025 году был и президент США Дональд Трамп. Сам он не скрывал своих амбиций, заявляя, что для Штатов будет «оскорблением», если награда не достанется ему.
Его кампания за премию сопровождалась активной публичной деятельностью и многочисленными постами в социальных сетях, где он перечислял конфликты, которые, по его словам, удалось урегулировать во время его президентства. Среди прочего — его кандидатуру открыто поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В январе 2025 года бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил поддержку оппозиционным лидерам Венесуэлы на фоне протестов перед инаугурацией президента Николаса Мадуро. Отдельно он упомянул Мачадо, которая «мирно выражает голос венесуэльского народа».
Накануне агентство AFP сообщало о том, что лауреата Нобелевской премии мира выбрали еще на заседании 6 октября, до сделки между Израилем и ХАМАС. Следовательно, соглашение по Газе никак не повлияло на выбор обладателя награды.