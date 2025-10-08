НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 759мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,55
EUR 94,94
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Средняя зарплата в Ярославской области
Студентку нашли мертвой
Сэкономить время и нервы на врачах
Судят стримера по делу с Мизулиной
Дело против причала-ресторана на Волге
Сделают пешеходный центр
Ярославец умер в горах Абхазии
На лечение — на вертолете
Афиша на октябрь
Город «Постоянно их бьет»: мать семи детей из Ярославской области стала героиней ток-шоу «Мужское/Женское»

«Постоянно их бьет»: мать семи детей из Ярославской области стала героиней ток-шоу «Мужское/Женское»

Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин

69
Многодетную маму из Ярославской области хотят лишить родительских прав | Источник: «Мужское/Женское», Первый канал, выпуск от 07.10.2025Многодетную маму из Ярославской области хотят лишить родительских прав | Источник: «Мужское/Женское», Первый канал, выпуск от 07.10.2025

Многодетную маму из Ярославской области хотят лишить родительских прав

Источник:

«Мужское/Женское», Первый канал, выпуск от 07.10.2025

Многодетная мать из Ярославской области стала героиней ток-шоу «Мужское/Женское». Жительница села Берендеево Переславского округа Вера Преснякова воспитывает семерых детей. Выпуск программы с ее участием вышел в эфир на Первом канале 7 октября 2025 года.

Соседи утверждают, что женщина не заботится о детях, злоупотребляет алкоголем и ведет аморальный образ жизни. Одна из них, Светлана Садовникова, намерена лишить Преснякову родительских прав.

«Я приехала спасать несовершеннолетних детей — мне их потом жалко. Я проживала с ними и видела, как мать постоянно их бьет, мужчин меняет как перчатки», — рассказала ведущим Юлии Барановской и Александру Гордону соседка Светлана.

Пятеро из семи детей Веры Пресняковой несовершеннолетние. У одного из них инвалидность. Знакомые утверждают, что мама не занимается его лечением.

«Соседи Веры неоднократно видели на улице ее детей раздетыми в зимний период. Кроме этого, ребятишки одни гуляют по проезжей части, ходят по местному рынку и просят, чтобы их накормили», — рассказали в телешоу «Мужское/Женское».

По словам бывшего сожителя многодетной мамы Павла, она постоянно оставляет детей одних дома, а сама уходит за алкоголем. Тот в свою очередь хочет установить отцовство на одного из детей, полуторагодовалого мальчика, и забрать ребенка к себе.

На программе жительница села Берендеево уверяла, что она хорошая мать, а соседи просто-напросто разносят сплетни.

«Женщину регулярно посещают органы опеки, и у них нет никаких претензий к ее семье», — сообщают продюсеры программы.

После выхода программы в эфир на проблемную семью обратил внимание глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе проверки.

Смотрите программу «Мужское/Женское»?

Да
Нет
Иногда
Не смотрю телевизор
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
СК Мужское Женское
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Решил, что больше в школу — никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление