«Постоянно их бьет»: мать семи детей из Ярославской области стала героиней ток-шоу «Мужское/Женское»

Многодетную маму из Ярославской области хотят лишить родительских прав Источник: «Мужское/Женское», Первый канал, выпуск от 07.10.2025

Многодетная мать из Ярославской области стала героиней ток-шоу «Мужское/Женское». Жительница села Берендеево Переславского округа Вера Преснякова воспитывает семерых детей. Выпуск программы с ее участием вышел в эфир на Первом канале 7 октября 2025 года.

Соседи утверждают, что женщина не заботится о детях, злоупотребляет алкоголем и ведет аморальный образ жизни. Одна из них, Светлана Садовникова, намерена лишить Преснякову родительских прав.

«Я приехала спасать несовершеннолетних детей — мне их потом жалко. Я проживала с ними и видела, как мать постоянно их бьет, мужчин меняет как перчатки», — рассказала ведущим Юлии Барановской и Александру Гордону соседка Светлана.

Пятеро из семи детей Веры Пресняковой несовершеннолетние. У одного из них инвалидность. Знакомые утверждают, что мама не занимается его лечением.

«Соседи Веры неоднократно видели на улице ее детей раздетыми в зимний период. Кроме этого, ребятишки одни гуляют по проезжей части, ходят по местному рынку и просят, чтобы их накормили», — рассказали в телешоу «Мужское/Женское».

По словам бывшего сожителя многодетной мамы Павла, она постоянно оставляет детей одних дома, а сама уходит за алкоголем. Тот в свою очередь хочет установить отцовство на одного из детей, полуторагодовалого мальчика, и забрать ребенка к себе.

На программе жительница села Берендеево уверяла, что она хорошая мать, а соседи просто-напросто разносят сплетни.

«Женщину регулярно посещают органы опеки, и у них нет никаких претензий к ее семье», — сообщают продюсеры программы.

После выхода программы в эфир на проблемную семью обратил внимание глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе проверки.