Получат больше 127 млн рублей: кто будет реставрировать церковь с тысячерублевой купюры в Ярославле

Получат больше 127 млн рублей: кто будет реставрировать церковь с тысячерублевой купюры в Ярославле

Работы продлятся до 2027 года

В Ярославле отреставрируют церковь с тысячерублевой купюры | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUВ Ярославле отреставрируют церковь с тысячерублевой купюры | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле отреставрируют церковь с тысячерублевой купюры

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

Стало известно, кто будет реставрировать часть ансамбля церкви Иоанна Предтечи в ярославском поселке Толчково. Историческое здание красуется на одной из сторон тысячерублевой купюры.

Как рассказал губернатор региона Михаил Евраев, работы будет выполнять ярославская художественная мастерская «Реставратор». Специалисты должны будут привести в порядок колокольню XVII века, святые ворота и ограду с воротами XIX века.

«Стоимость контракта на эти три объекта — более 127 млн рублей. Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время, а их завершение запланировано на 2027 год. Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу, что гарантирует сохранение исторической подлинности каждого элемента», — рассказал глава региона.

Ярославская художественная мастерская «Реставратор» профессионально занимается реставрацией объекта культурного наследия. Как указано на сайте организации, за время существования мастерской проведено больше тысячи подобных работ. В том числе, в ярославском ансамбле Толгского монастыря, церкви Ильи Пророка с колокольней, доме Куракина, фамильном склепе Некрасовых и многих других.

Что известно про церковь Иоанна Предтечи

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове построили в XVII веке. Она считается одним из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества периода ее наивысшего расцвета. Но в советские времена храм разграбили и переоборудовали сначала под столовую, затем под склад зерна. Еще позже там стали хранить химикаты.

Иконы с иконостаса убрали еще в 1970-х годах. В последние годы храм находится в ведении Ярославского музея-заповедника. Здесь проводят экскурсии. В церкви нет ни отопления, ни освещения, поэтому она открыта для посещений только в теплое время года.

Как объяснил Михаил Евраев, перечисленные работы — это первый этап масштабного проекта по восстановлению всего ансамбля. На эти цели привлечено около миллиарда рублей. Параллельно специалисты продолжают работу с проектом реставрации церкви Петра и Павла.

«Уже получено положительное заключение по сметной стоимости. В ближайшее время начнутся торги по выбору подрядчика для ее восстановления», — уточнил губернатор Ярославской области.

Ранее мы рассказывали, что начался поиск подрядчика для реставрации церкви. Власти в течение нескольких лет обсуждали возможности проведения работ. Когда выяснилось, что на полное восстановление храма может потребоваться около миллиарда рублей, чиновники заявили, что рассчитывают получить финансирование из федерального бюджета.

Ранее мы рассказывали, какие интересные детали можно найти в церкви Иоана Предтечи в Ярославле.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
