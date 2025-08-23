Получат больше 127 млн рублей: кто будет реставрировать церковь с тысячерублевой купюры в Ярославле

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове построили в XVII веке. Она считается одним из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества периода ее наивысшего расцвета. Но в советские времена храм разграбили и переоборудовали сначала под столовую, затем под склад зерна. Еще позже там стали хранить химикаты.

Иконы с иконостаса убрали еще в 1970-х годах. В последние годы храм находится в ведении Ярославского музея-заповедника. Здесь проводят экскурсии. В церкви нет ни отопления, ни освещения, поэтому она открыта для посещений только в теплое время года.