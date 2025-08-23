Получат больше 127 млн рублей: кто будет реставрировать церковь с тысячерублевой купюры в Ярославле

Стало известно, кто будет реставрировать часть ансамбля церкви Иоанна Предтечи в ярославском поселке Толчково. Историческое здание красуется на одной из сторон тысячерублевой купюры.
Как рассказал губернатор региона Михаил Евраев, работы будет выполнять ярославская художественная мастерская «Реставратор». Специалисты должны будут привести в порядок колокольню XVII века, святые ворота и ограду с воротами XIX века.
«Стоимость контракта на эти три объекта — более 127 млн рублей. Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время, а их завершение запланировано на 2027 год. Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу, что гарантирует сохранение исторической подлинности каждого элемента», — рассказал глава региона.
Ярославская художественная мастерская «Реставратор» профессионально занимается реставрацией объекта культурного наследия. Как указано на сайте организации, за время существования мастерской проведено больше тысячи подобных работ. В том числе, в ярославском ансамбле Толгского монастыря, церкви Ильи Пророка с колокольней, доме Куракина, фамильном склепе Некрасовых и многих других.
Что известно про церковь Иоанна Предтечи
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове построили в XVII веке. Она считается одним из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества периода ее наивысшего расцвета. Но в советские времена храм разграбили и переоборудовали сначала под столовую, затем под склад зерна. Еще позже там стали хранить химикаты.
Иконы с иконостаса убрали еще в 1970-х годах. В последние годы храм находится в ведении Ярославского музея-заповедника. Здесь проводят экскурсии. В церкви нет ни отопления, ни освещения, поэтому она открыта для посещений только в теплое время года.
Как объяснил Михаил Евраев, перечисленные работы — это первый этап масштабного проекта по восстановлению всего ансамбля. На эти цели привлечено около миллиарда рублей. Параллельно специалисты продолжают работу с проектом реставрации церкви Петра и Павла.
«Уже получено положительное заключение по сметной стоимости. В ближайшее время начнутся торги по выбору подрядчика для ее восстановления», — уточнил губернатор Ярославской области.
Ранее мы рассказывали, что начался поиск подрядчика для реставрации церкви. Власти в течение нескольких лет обсуждали возможности проведения работ. Когда выяснилось, что на полное восстановление храма может потребоваться около миллиарда рублей, чиновники заявили, что рассчитывают получить финансирование из федерального бюджета.
