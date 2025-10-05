НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ничуть не хуже Санкт-Петербурга: что, если бы фильм «Брат» сняли в Ярославле? Фото

Ничуть не хуже Санкт-Петербурга: что, если бы фильм «Брат» сняли в Ярославле? Фото

Переместили Данилу Багрова с севера в столицу Золотого кольца

118
Смотрим, как подошел бы Ярославль для съемок фильма «Брат» (18+)

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Смотрим, как подошел бы Ярославль для съемок фильма «Брат» (18+)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Ярославль — город кино, театра и актеров. На улицах столицы Золотого кольца снимали множество фильмов и сериалов, которые знакомы многим россиянам. Помимо востребованной площадки для съемок, в Ярославле находится первый русский драматический театр и театральный институт.

Здесь можно найти самые разные локации, более того, Ярославль может выдавать себя за другой город. Только вспомните, как снимали казанские сцены для «Слова пацана». Осенью же, когда небо в облаках и на Волге бушует ветер, появляются отголоски Петербурга. Мы решили представить, как бы выглядел бы культовый фильм «Брат», если бы Алексей Балабанов приехал с командой на съемки в столицу Золотого кольца России.

В этом материале включим воображение и взглянем на Данилу Багрова на фоне ярославских пейзажей.

Ярослав Мудрый заменил бы памятник Петру I

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Ярослав Мудрый заменил бы памятник Петру I

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Вместо Казанского собора в Питере Данила Багров смотрел бы на Стрелку

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Вместо Казанского собора в Питере Данила Багров смотрел бы на Стрелку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Кажется, у Знаменской башни точно сняли бы пару сцен

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Кажется, у Знаменской башни точно сняли бы пару сцен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Мостов в Ярославле меньше, чем в Санкт-Петербурге, но погулять есть где

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Мостов в Ярославле меньше, чем в Санкт-Петербурге, но погулять есть где

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

И трамваи даже есть, пока всё подходит

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

И трамваи даже есть, пока всё подходит

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Неву сменит Волга

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Неву сменит Волга

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Телефонную будку можно было бы размесить на Красной площади

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Телефонную будку можно было бы размесить на Красной площади

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Улица Свободы чем-то напоминает внешне Санкт-Петербург

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Улица Свободы чем-то напоминает внешне Санкт-Петербург

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Конечно, можно было бы снять сцену на Первомайской улице

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

Конечно, можно было бы снять сцену на Первомайской улице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, кадр из фильма «Брат» (18+), реж. Алексей Балабанов, киностудия СТВ, 1997 год

