Ничуть не хуже Санкт-Петербурга: что, если бы фильм «Брат» сняли в Ярославле? Фото

Ярославль — город кино, театра и актеров. На улицах столицы Золотого кольца снимали множество фильмов и сериалов, которые знакомы многим россиянам. Помимо востребованной площадки для съемок, в Ярославле находится первый русский драматический театр и театральный институт.

Здесь можно найти самые разные локации, более того, Ярославль может выдавать себя за другой город. Только вспомните, как снимали казанские сцены для «Слова пацана». Осенью же, когда небо в облаках и на Волге бушует ветер, появляются отголоски Петербурга. Мы решили представить, как бы выглядел бы культовый фильм «Брат», если бы Алексей Балабанов приехал с командой на съемки в столицу Золотого кольца России.