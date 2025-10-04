НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-в.

 760мм 58%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Классы на карантине
Необычные рыбы в Ярославской области
145-летний памятник изнутри
Сэкономить время и нервы на врачах
Разбился насмерть в ДТП
Как избавиться от боли в шее
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Полезная часть гриба
Афиша на октябрь
Город За 60,5 миллиона: в Ярославле на аукционе продадут необычный недострой

За 60,5 миллиона: в Ярославле на аукционе продадут необычный недострой

Что известно про здание

659
Недострой в Ярославле продадут на аукционе | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUНедострой в Ярославле продадут на аукционе | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Недострой в Ярославле продадут на аукционе

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле продадут недострой на улице Лескова у дома № 28 корп. 3 во Фрунзенском районе. Речь идет об объекте, который должен был стать пристройкой к жилому дому. По данным публичной кадастровой карты, здание числится общественным центром.

Начальная цена объекта — 60,5 миллиона рублей. Площадь здания — 324,4 квадратных метра. Степень его готовности оценивают на 45%.

Собственником недостроя указан предприниматель Андрей Крупкин. Но в 2020 году по решению суда здание было изъято.

«Объект расположен на земельном участке площадью 550 квадратных метров и разрешенным использованием „бытовое обслуживание, код 3.3, магазины, код 4.4“», — говорится в извещении о проведении публичных торгов.

Заявки от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 7 ноября. Торги планируют провести 12 ноября. Шаг аукциона — 600 тысяч рублей. При этом для участия нужно внести задаток в 12 миллионов 100 тысяч 400 рублей.

Ранее недострой уже несколько раз пытались продать. Кстати, по той же цене. Однако потенциальных покупателей не нашлось. Перед новым аукционом начальную стоимость вновь не стали снижать.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Недострой Аукцион Торги Мэрия Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Дядя Саша спился за месяц. Откровенный рассказ продавщицы круглосуточного пивного магазина
Валерия Русу
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление