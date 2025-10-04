За 60,5 миллиона: в Ярославле на аукционе продадут необычный недострой

В Ярославле продадут недострой на улице Лескова у дома № 28 корп. 3 во Фрунзенском районе. Речь идет об объекте, который должен был стать пристройкой к жилому дому. По данным публичной кадастровой карты, здание числится общественным центром.
Начальная цена объекта — 60,5 миллиона рублей. Площадь здания — 324,4 квадратных метра. Степень его готовности оценивают на 45%.
Собственником недостроя указан предприниматель Андрей Крупкин. Но в 2020 году по решению суда здание было изъято.
«Объект расположен на земельном участке площадью 550 квадратных метров и разрешенным использованием „бытовое обслуживание, код 3.3, магазины, код 4.4“», — говорится в извещении о проведении публичных торгов.
Заявки от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 7 ноября. Торги планируют провести 12 ноября. Шаг аукциона — 600 тысяч рублей. При этом для участия нужно внести задаток в 12 миллионов 100 тысяч 400 рублей.
Ранее недострой уже несколько раз пытались продать. Кстати, по той же цене. Однако потенциальных покупателей не нашлось. Перед новым аукционом начальную стоимость вновь не стали снижать.