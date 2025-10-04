За 60,5 миллиона: в Ярославле на аукционе продадут необычный недострой

Недострой в Ярославле продадут на аукционе Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле продадут недострой на улице Лескова у дома № 28 корп. 3 во Фрунзенском районе. Речь идет об объекте, который должен был стать пристройкой к жилому дому. По данным публичной кадастровой карты, здание числится общественным центром.

Начальная цена объекта — 60,5 миллиона рублей. Площадь здания — 324,4 квадратных метра. Степень его готовности оценивают на 45%.

Собственником недостроя указан предприниматель Андрей Крупкин. Но в 2020 году по решению суда здание было изъято.

«Объект расположен на земельном участке площадью 550 квадратных метров и разрешенным использованием „бытовое обслуживание, код 3.3, магазины, код 4.4“», — говорится в извещении о проведении публичных торгов.

Заявки от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 7 ноября. Торги планируют провести 12 ноября. Шаг аукциона — 600 тысяч рублей. При этом для участия нужно внести задаток в 12 миллионов 100 тысяч 400 рублей.