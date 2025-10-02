У «Почты России» хотят отобрать исторический особняк в Ярославле: в чем дело

Здание находится на пересечении Московского проспекта и Большой Федоровской Источник: «Яндекс.Панорамы»

У «Почты России» хотят отобрать историческое здание в Ярославле. Речь идет о «Доме Агаевых» на Московском проспекте, 27/14. Национализировать недвижимость региональная государственная служба охраны объектов культурного наследия хочет через арбитражный суд Ярославской области.

«В обоснование заявления истец ссылается на то, что результаты осмотра объекта культурного наследия свидетельствуют, что к настоящему времени физическое состояние объекта культурного наследия находится в состоянии, создающим угрозу его физической утраты», — говорится в документах суда.

Арбитражный суд запретил акционерному обществу «Почта России» совершать сделки по продаже, аренде и другим манипуляциям с недвижимостью.

Предварительное судебное заседание назначено на 10:00 27 ноября.

К слову, 20 августа 2025 года здание на Московском проспекте, где сейчас располагается отделение «Почты России» признали памятником культуры местного значения.