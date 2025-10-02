НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
У «Почты России» хотят отобрать исторический особняк в Ярославле: в чем дело

У «Почты России» хотят отобрать исторический особняк в Ярославле: в чем дело

Информацию об этом опубликовали в арбитражном суде

139
Здание находится на пересечении Московского проспекта и Большой Федоровской | Источник: «Яндекс.Панорамы»

Здание находится на пересечении Московского проспекта и Большой Федоровской

Источник:

«Яндекс.Панорамы»

У «Почты России» хотят отобрать историческое здание в Ярославле. Речь идет о «Доме Агаевых» на Московском проспекте, 27/14. Национализировать недвижимость региональная государственная служба охраны объектов культурного наследия хочет через арбитражный суд Ярославской области.

«В обоснование заявления истец ссылается на то, что результаты осмотра объекта культурного наследия свидетельствуют, что к настоящему времени физическое состояние объекта культурного наследия находится в состоянии, создающим угрозу его физической утраты», — говорится в документах суда.

Арбитражный суд запретил акционерному обществу «Почта России» совершать сделки по продаже, аренде и другим манипуляциям с недвижимостью.

Предварительное судебное заседание назначено на 10:00 27 ноября.

К слову, 20 августа 2025 года здание на Московском проспекте, где сейчас располагается отделение «Почты России» признали памятником культуры местного значения.

«"Дом Агаевых" — яркий пример городского особняка середины XIX века. Здание стоит на углу Московского проспекта и улицы Большой Федоровской и до сих пор остается важной частью исторического облика закоторосльной части Ярославля», — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев.

