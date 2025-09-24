НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

5 м/c,

зап.

 752мм 53%
Подробнее
5 Пробки
USD 83,99
EUR 98,60
Новый авиарейс
Оплатят шлагбаумы
Коррупция в больнице
Ярославский бренд покорил Россию
Новая выплата для россиян
Реконструкция «Спартаковца»
Начало отопительного сезона
Что будет с ценами на бензин
Как в 2026-м вырастут налоги
Разборки подростков со стрельбой
Город «Даже в столовой люди рядом стараются не стоять»: копатель могил откровенно рассказал о работе и заработке

«Даже в столовой люди рядом стараются не стоять»: копатель могил откровенно рассказал о работе и заработке

Гребут ли деньги лопатами те, кто копает могилы, и почему им нельзя носить белые носки?

132
Источник:

Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В этом сентябре Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил в Венгрии. Уже восьмой по счету конкурс провели в городе Сексард. Россия же заявилась впервые — в составе команды из Новосибирского крематория. Участникам необходимо было на скорость вырыть яму глубиной 160 сантиметров. Победили могильщики из Венгрии — они справились с задачей за полтора часа. Сколько времени понадобилось сибирской команде, не уточняется. Однако в сообщении говорится, что цель конкурса — поднять престиж профессии могильщика, которая требует не только тяжелого физического труда, но и крепкой психики.

Наши коллеги из NGS24.RU решили поподробнее разобраться во всех тонкостях этой не самой популярной профессии. Для этого они поговорили с Алексеем Жавнерчиком, который посвятил копанию могил уже больше 25 лет. Он рассказал, что общество часто относится к его профессии предвзято, и даже сотрудники ГАИ предпочитают лишний раз не вступать в длинные разговоры.

«Я пошел в общественную столовую покушать, и на спине, соответственно, ритуальная эмблема у меня. И люди уже в сторонку от меня отходят, даже рядом стараются не стоять. Чувствуется [отношение] сильно, когда останавливают гаишники тоже. То есть при виде гроба, ритуальной эмблемы, они уже начинают так — стороночкой-стороночкой, нас отпускать, отходить», — делится Алексей.

Почему могильщики верят, что носить белые носки — плохая примета, и сколько можно заработать на копании могил, смотрите в видео в начале этого материала.

ПО ТЕМЕ
Мария ЗарукинаМария Зарукина
Мария Зарукина
Видеопродюсер NGS24.RU
Могила Кладбища Професии
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление