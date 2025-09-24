«Даже в столовой люди рядом стараются не стоять»: копатель могил откровенно рассказал о работе и заработке

Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В этом сентябре Россия заняла последнее место на международном чемпионате по рытью могил в Венгрии. Уже восьмой по счету конкурс провели в городе Сексард. Россия же заявилась впервые — в составе команды из Новосибирского крематория. Участникам необходимо было на скорость вырыть яму глубиной 160 сантиметров. Победили могильщики из Венгрии — они справились с задачей за полтора часа. Сколько времени понадобилось сибирской команде, не уточняется. Однако в сообщении говорится, что цель конкурса — поднять престиж профессии могильщика, которая требует не только тяжелого физического труда, но и крепкой психики.

Наши коллеги из NGS24.RU решили поподробнее разобраться во всех тонкостях этой не самой популярной профессии. Для этого они поговорили с Алексеем Жавнерчиком, который посвятил копанию могил уже больше 25 лет. Он рассказал, что общество часто относится к его профессии предвзято, и даже сотрудники ГАИ предпочитают лишний раз не вступать в длинные разговоры.

«Я пошел в общественную столовую покушать, и на спине, соответственно, ритуальная эмблема у меня. И люди уже в сторонку от меня отходят, даже рядом стараются не стоять. Чувствуется [отношение] сильно, когда останавливают гаишники тоже. То есть при виде гроба, ритуальной эмблемы, они уже начинают так — стороночкой-стороночкой, нас отпускать, отходить», — делится Алексей.