Городские власти переедут из центра Ярославля в элитный ЖК. На это планируют потратить 150 млн

Городские власти переедут из центра Ярославля в элитный ЖК. На это планируют потратить 150 млн

Что об этом известно

590
Городские власти переедут в ЖК «Ривьера Парк»

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

Городские власти переедут в ЖК «Ривьера Парк»

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

Городские власти переедут из центра Ярославля в элитный ЖК на Которосльной набережной, 57 — «Ривьера Парк». Соответствующую информацию опубликовали в пояснительной записке о внесении изменений в адресную инвестиционную программу на 2025 год.

Из городского бюджета на покупку недвижимости в доме намерены потратить 150 миллионов рублей. В новом помещении расположится комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля.

Сейчас КУМИ находится в объектах, расположенных в зоне ЮНЕСКО. После переезда пять помещений культурного наследия будут проданы на торгах.

Освобождают центр города

Ранее областные власти уже начали освобождать здания в историческом центре города и переезжать в так называемый правительственный квартал на улице Советской, 69. Это делается для привлечения нового бизнеса и туристических точек в центре Ярославля.

Освобожденные дома продают через торги. Новым собственникам разрешено на их месте открывать кафе, рестораны, гостиницы и другие точки досуга туристов. Их предполагается реализовать через торги.

Переезд чиновников
Комментарии
11
Гость
34 минуты
у куми есть помещения в жк "Сердце Ярославля" на горвалу, которые они продают, зачем покупать, если можно туда переселить их?! ну и как бы если квартал, то почему не все в одном месте, почему одни на советской, другие в другом месте - бред какой то с реализацией как всегда
Гость
44 минуты
Кто же этот беспредел наконец остановит? Освобождают, чтобы потом продать?😡
Читать все комментарии
