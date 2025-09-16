Городские власти переедут из центра Ярославля в элитный ЖК. На это планируют потратить 150 млн

Городские власти переедут в ЖК «Ривьера Парк» Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Городские власти переедут из центра Ярославля в элитный ЖК на Которосльной набережной, 57 — «Ривьера Парк». Соответствующую информацию опубликовали в пояснительной записке о внесении изменений в адресную инвестиционную программу на 2025 год.

Из городского бюджета на покупку недвижимости в доме намерены потратить 150 миллионов рублей. В новом помещении расположится комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля.

Сейчас КУМИ находится в объектах, расположенных в зоне ЮНЕСКО. После переезда пять помещений культурного наследия будут проданы на торгах.

Освобождают центр города

Ранее областные власти уже начали освобождать здания в историческом центре города и переезжать в так называемый правительственный квартал на улице Советской, 69. Это делается для привлечения нового бизнеса и туристических точек в центре Ярославля.

Освобожденные дома продают через торги. Новым собственникам разрешено на их месте открывать кафе, рестораны, гостиницы и другие точки досуга туристов. Их предполагается реализовать через торги.