В Ярославле перенесли открытие фонтана в Юбилейном парке с июля на август. Причина

В Ярославском парке продолжается благоустройство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перенесли открытие фонтана в Юбилейном парке с июля на август из-за обнаружения грунтовых вод. Работы были остановлены для устранения проблемы.

«Как уточнил представитель подрядной организации, из-за выявленных проблем пришлось откорректировать проект — необходимо было заложить и утрамбовать новое основание. Сейчас работы восстановлены и ведутся в графике», — сообщили в департаменте городского хозяйства Ярославля.

Новый фонтан будет светомузыкальным. Кроме него пообещали установить сцену и обустроить тротуары и пешеходные дорожки.

Фонтан должны открыть в августе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судя по информации на сайте госзакупок, за установку фонтана власти заплатили 37,3 млн рублей. Срок выполнения работ был установлен до 25 июля 2025 года. Обговаривалось, что гарантия на фонтан должна будет составлять пять лет.

О замене старого фонтана на новый начали говорить в феврале 2025 года. Тогда стало известно, что его инженерные системы не отвечали требованиям.

«Он [новый фонтан] будет светомузыкальный, с различным функционалом, включая так называемые пенные фонтаны», — сообщил 11 февраля на общегородском совещании в мэрии директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.