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Город В Юбилейном парке Ярославля поставят фонтан за 38 миллионов

В Юбилейном парке Ярославля поставят фонтан за 38 миллионов

Сейчас власти ищут подрядчика

1 087
22 комментария
Новый фонтан поставят в Юбилейном парке Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовый фонтан поставят в Юбилейном парке Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый фонтан поставят в Юбилейном парке Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Юбилейном парке Ярославля появится новый фонтан. Объявление о поиске подрядчика для выполнения работ опубликовано на сайте Госзакупок. За обустройство фонтана власти готовы заплатить 38 миллионов рублей.

«Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 25 июля 2025 года», — говорится в документации.

Также оговаривается, что гарантия на фонтан должна составить пять лет. Судя по всему, новый объект должен появиться на месте старого.

Итоги аукциона подведут 15 апреля.

«Старый фонтан находится в аварийном состоянии, его инженерные системы не отвечают требованиям. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на устройство нового. Он будет светомузыкальный, с различным функционалом, включая так называемые пенные фонтаны», — сообщал в феврале директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Юбилейный парк
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Комментарии
22
Гость
6 часов
А поликлинику когда поставят? Третий год, как закрыли старую, а от новой только обещалки с картинками
Гость
7 часов
Надеюсь, что за такие деньжища он будет из золота!
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