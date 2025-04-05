В Юбилейном парке Ярославля поставят фонтан за 38 миллионов

Новый фонтан поставят в Юбилейном парке Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Юбилейном парке Ярославля появится новый фонтан. Объявление о поиске подрядчика для выполнения работ опубликовано на сайте Госзакупок. За обустройство фонтана власти готовы заплатить 38 миллионов рублей.

«Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 25 июля 2025 года», — говорится в документации.

Также оговаривается, что гарантия на фонтан должна составить пять лет. Судя по всему, новый объект должен появиться на месте старого.

Итоги аукциона подведут 15 апреля.