Ярославская область получит 1,5 млрд рублей на развитие беспилотников

Ярославская область получит 1,5 млрд рублей на развитие центра беспилотных авиационных систем. Как сообщили в правительстве региона 2 сентября, деньги выиграл областной Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем в конкурсе от Минпромторга России. Средства направят в регион из федерального бюджета.
«В 2026 году центр получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета по нацпроекту „Беспилотные авиационные системы“. Это максимальный в масштабах страны объем финансирования», — отметил губернатор Михаил Евраев.
Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Ярославской области создан в 2024 году по поручению губернатора Михаила Евраева и работает под руководством Министерства социальных коммуникаций и научно-технологического развития региона. Ключевая задача — формирование инновационного кластера в Рыбинске с кооперацией с передовой инженерной школой «Технологии двигателестроения» РГАТУ имени П. А. Соловьева, которая входит в топ-5 российских инженерных школ.
По данным правительства, одним из первых проектов НПЦ БАС станет организация серии производств малоразмерных авиационных двигателей. Это позволит практически полностью закрыть потребность России в двигателях для беспилотных систем.