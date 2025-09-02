НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославская область получит 1,5 млрд рублей на развитие беспилотников

Рассказываем, откуда поступит средства

Ярославская область получит 1,5 млрд рублей на развитие беспилотников

Рассказываем, откуда поступит средства

215
9 комментариев
Деньги Ярославль получит в 2026 году

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Деньги Ярославль получит в 2026 году

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ярославская область получит 1,5 млрд рублей на развитие центра беспилотных авиационных систем. Как сообщили в правительстве региона 2 сентября, деньги выиграл областной Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем в конкурсе от Минпромторга России. Средства направят в регион из федерального бюджета.

«В 2026 году центр получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета по нацпроекту „Беспилотные авиационные системы“. Это максимальный в масштабах страны объем финансирования», — отметил губернатор Михаил Евраев.

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Ярославской области создан в 2024 году по поручению губернатора Михаила Евраева и работает под руководством Министерства социальных коммуникаций и научно-технологического развития региона. Ключевая задача — формирование инновационного кластера в Рыбинске с кооперацией с передовой инженерной школой «Технологии двигателестроения» РГАТУ имени П. А. Соловьева, которая входит в топ-5 российских инженерных школ.

По данным правительства, одним из первых проектов НПЦ БАС станет организация серии производств малоразмерных авиационных двигателей. Это позволит практически полностью закрыть потребность России в двигателях для беспилотных систем.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Беспилотник Финансирование
Гость
16 минут
Семья Трампа за день разбогатела на 5 млрд долларов на криптовалюте🤫
Гость
23 минуты
К слову, в романе «Двенадцать стульев» Бендер говорит: «Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни»
