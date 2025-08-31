В центр Ярославля съехались киношные вагончики. Что снимают в городе

Стало известно, что за фильм снимают в Ярославле на улице Советской Источник: читатель 76.RU

В центре Ярославля развернулись масштабные съемки. Караван киношных вагончиков припарковался на пересечении улиц Кедрова и Советской.

«Что за фильм снимают в Ярославле? Уже несколько дней на Советской у „сталинок“ стоят актерские вагончики и ретро-машины», — задалась вопросом читательница 76.RU 30 августа.

По информации источника 76.RU, в городе снимают второй сезон сериала «Высшая мера» о резонансных убийствах в советские годы. Проект готовят для показа на НТВ. Съемочный процесс пройдет в Ярославле до 25 сентября.

Съемки идут на улице Советской Источник: читатель 76.RU

Как и в первом сезоне, главный герой — майор милиции Егор Таболин (актер Александр Бухаров). Ему предстоит найти тех, кто убивает ради редких драгоценностей. Действия сериала разворачиваются в Минске и Ярославле.

30 августа киношники снимали сцену у подъезда Источник: читатель 76.RU

«В отпуске в Минске Егор Таболин случайно оказывается на месте преступления. Убит учитель, коллекционер старинных икон. <…> Когда уже в Ярославле похожим образом убивают местного ювелира, Таболин пытается объединить оба дела в одно, но нигде не находит поддержки. Однако упрямый Таболин не привык отступать», — указано в описании сериала.

И куда же без любовной линии, милиционеру предстоит сделать выбор между прежней возлюбленной Юлей и новой девушкой, архивариусом Леной.

Майора милиции играет актер Александр Бухаров Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Одну из главных женских ролей исполняет Вера Шпак (известная по сериалам «Такая, как все», «Сердце Риты» и «Второй шанс на счастливую жизнь»). В съемках также принимают участие Александр Сирин, Андрей Багиров и Александр Андриенко.

Ранее мы рассказывали о сюжете первого сезона, съемки которого проходили в 2022 году.