Сколько получают пенсионеры в Ярославской области: инфографика

Сколько получают пенсионеры в Ярославской области: инфографика

Публикуем последние данные от Социального фонда России

1 026
14 комментариев
Раскрыт размер пенсии в Ярославской области | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUРаскрыт размер пенсии в Ярославской области | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Раскрыт размер пенсии в Ярославской области

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Стало известно, сколько получают пенсионеры в Ярославской области. По данным Социального фонда России на 1 августа 2025 года, средний размер страховой пенсии составил 22 075,66 рубля у работающих пенсионеров и 25 375,32 рубля у неработающих.

Средний размер социальной пенсии оказался ниже: 14 323,24 рубля у работающих пенсионеров и 15 665,22 рубля у неработающих.

Таким образом, неработающие пенсионеры в регионе в среднем получают больше, чем их работающие сверстники, что связано с особенностями начисления страховых и социальных выплат.

В Социальной фонде России по Ярославской области уточнили данные по среднему размеру пенсий в регионе | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаВ Социальной фонде России по Ярославской области уточнили данные по среднему размеру пенсий в регионе | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В Социальной фонде России по Ярославской области уточнили данные по среднему размеру пенсий в регионе

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В России действуют несколько видов пенсий:

  1. Страховая пенсия начисляется за счет пенсионных взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России. Включает выплаты по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Размер зависит от трудового стажа, заработка и пенсионных коэффициентов.

  2. Социальная пенсия назначается государством тем, кто не имеет достаточного трудового стажа или иных пенсионных прав. Сюда относятся пенсионеры по инвалидности, по старости без стажа и дети-инвалиды.

  3. Накопительная пенсия формируется из части пенсионных взносов, которые направляются на индивидуальный счет в Пенсионном фонде или управляющую компанию. В России эта часть действует только для тех, кто родился в 1967 году и ранее и сделал выбор в пользу накопительной системы.

  4. Военная и государственная пенсия предназначена для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей, государственных служащих. Размер зависит от должности, выслуги лет и звания.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пенсия
