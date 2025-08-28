Сколько получают пенсионеры в Ярославской области: инфографика

Стало известно, сколько получают пенсионеры в Ярославской области. По данным Социального фонда России на 1 августа 2025 года, средний размер страховой пенсии составил 22 075,66 рубля у работающих пенсионеров и 25 375,32 рубля у неработающих.
Средний размер социальной пенсии оказался ниже: 14 323,24 рубля у работающих пенсионеров и 15 665,22 рубля у неработающих.
Таким образом, неработающие пенсионеры в регионе в среднем получают больше, чем их работающие сверстники, что связано с особенностями начисления страховых и социальных выплат.
В России действуют несколько видов пенсий:
Страховая пенсия начисляется за счет пенсионных взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России. Включает выплаты по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Размер зависит от трудового стажа, заработка и пенсионных коэффициентов.
Социальная пенсия назначается государством тем, кто не имеет достаточного трудового стажа или иных пенсионных прав. Сюда относятся пенсионеры по инвалидности, по старости без стажа и дети-инвалиды.
Накопительная пенсия формируется из части пенсионных взносов, которые направляются на индивидуальный счет в Пенсионном фонде или управляющую компанию. В России эта часть действует только для тех, кто родился в 1967 году и ранее и сделал выбор в пользу накопительной системы.
Военная и государственная пенсия предназначена для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей, государственных служащих. Размер зависит от должности, выслуги лет и звания.