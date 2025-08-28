Сколько получают пенсионеры в Ярославской области: инфографика

В России действуют несколько видов пенсий:

Страховая пенсия начисляется за счет пенсионных взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России. Включает выплаты по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Размер зависит от трудового стажа, заработка и пенсионных коэффициентов.

Социальная пенсия назначается государством тем, кто не имеет достаточного трудового стажа или иных пенсионных прав. Сюда относятся пенсионеры по инвалидности, по старости без стажа и дети-инвалиды.

Накопительная пенсия формируется из части пенсионных взносов, которые направляются на индивидуальный счет в Пенсионном фонде или управляющую компанию. В России эта часть действует только для тех, кто родился в 1967 году и ранее и сделал выбор в пользу накопительной системы.