В национальный мессенджер MAX встроили автоматическую проверку номеров

Пользователей MAX защитят от телефонных мошенников. Мессенджер совместно «Лабораторией Касперского» интегрировал новую технологию безопасности. Речь идет про систему проверки номеров Kaspersky Who Calls. Она показывает название организации и категорию звонящего, а также предупреждает о подозрительных контактах.
Система даст пользователям MAX дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества. Это необходимо исходя из ландшафта киберугроз: по данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 года доля пользователей в России, которые столкнулись с «классическими» звонками с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, составила 57%.
Для выявления потенциальных мошеннических номеров используется комплекс технологий. В том числе несколько моделей машинного обучения. Также проводится анализ номеров, зарегистрированных в MAX, для противодействия попыток мошенничества в мессенджере.