В национальный мессенджер MAX встроили автоматическую проверку номеров

В национальный мессенджер MAX встроили автоматическую проверку номеров

Это защитит пользователей от звонков киберпреступников

3 комментария
В мессенджере зарегистрировано более 18&nbsp;млн пользователей | Источник: Алексей ВолхонскийВ мессенджере зарегистрировано более 18&nbsp;млн пользователей | Источник: Алексей Волхонский

В мессенджере зарегистрировано более 18 млн пользователей

Источник:

Алексей Волхонский

Пользователей MAX защитят от телефонных мошенников. Мессенджер совместно «Лабораторией Касперского» интегрировал новую технологию безопасности. Речь идет про систему проверки номеров Kaspersky Who Calls. Она показывает название организации и категорию звонящего, а также предупреждает о подозрительных контактах.

Система даст пользователям MAX дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества. Это необходимо исходя из ландшафта киберугроз: по данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 года доля пользователей в России, которые столкнулись с «классическими» звонками с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, составила 57%.

Для выявления потенциальных мошеннических номеров используется комплекс технологий. В том числе несколько моделей машинного обучения. Также проводится анализ номеров, зарегистрированных в MAX, для противодействия попыток мошенничества в мессенджере.

Вера Новосельцева
Гость
1 час
who calls классная штука, подтверждаю. Только непонятно, при чем тут мессенджер с западным названием?
Гость
16 минут
Нет, это не защитит пользователей от звонков киберпреступников. Просто теперь за этими пользователями будет легче следить.
