«Госключ» полностью интегрировали в Max. Теперь можно подписывать документы прямо в мессенджере

«Госключ» полностью интегрировали в Max. Теперь можно подписывать документы прямо в мессенджере

Сервис электронной подписи «Госключ» интегрировали в Max. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Решение позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать документы прямо в приложении. Речь идет о согласии на обработку персональных данных, договорах на оказание услуг и других документах, требующих подписи.

В пресс-службе Max рассказали, как будет выглядеть процесс. Компания направит клиенту документы на подписание в мессенджере вместе со ссылкой для запуска «Госключа». Если он это делает впервые, сперва нужно будет оформить сертификат. После подтверждения всех действий клиент вернется в приложение, откуда можно будет скачать подписанные документы.

В компании добавили, что подписание в «Госключе» гарантирует безопасность сделки. Все события, связанные с использованием сервиса, отображаются в личном кабинете «Госуслуг».

Документы на электронную подпись в «Госключе» можно получить только через Max — соответствующий закон 24 июня подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно изменениям, пользователи смогут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) посредством приложения «Госключ», но только через национальный мессенджер.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

Евгений Соркин
MAX
