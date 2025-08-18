НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Отечественный видеохостинг обошел YouTube по охвату аудитории

Показатель «VK видео» за месяц составил 76,4 млн пользователей против 74,9 млн у конкурента

3 комментария
Рост связывают с увеличением числа активных авторов

Видеосервис «VK видео» впервые обошел YouTube по охвату аудитории в России. Об этом свидетельствуют данные Mediascope на июль 2025 года. За месяц охват отечественной платформы составил 76,4 млн пользователей против 74,9 млн у американской.

Рост связывают с увеличением объема контента на платформе.

— Количество авторов за год выросло на 130% — сейчас на платформе публикуется уже 182 тысяч активных создателей. Это обеспечивает постоянное обновление контента и расширение тематического разнообразия. Еще одной из причин роста аудитории также стал уровень вовлеченности и лояльности аудитории, — прокомментировали в пресс-службе «VK видео».

Также на платформе вырос объем загружаемого контента, если в июне этого года пользователи загрузили 13,7 млн видео, то за аналогичный период прошлого года — в 2,4 раза меньше.

Вера Новосельцева
Комментарии
Инженер1
1 час
А чо, Ютуб разблокировали, что бы сравнивать?
Гость
1 час
а ковид убил больше чумы, ну всё, есть рывок, слава ЕР...
