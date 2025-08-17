Домашние задания изменят по всей России: по некоторым предметам их и вовсе уберут

Положение должно опередить, какие уроки требуют выполнения домашних заданий Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Комитет Госдумы по просвещению предложил разработать типовые положения о домашнем задании. Оно должны содержать единые требования для всех школ. Подробнее об этом рассказала глава комитета Ирина Белых.

Парламентарии направили соответствующее письмо в Министерство просвещения.

Положение должно определить предметы, для изучениях которых необходимы домашние задания. Также документ должен исключить формальный подход к определению домашних заданий и их объему.

«Пока мы получили очень обтекаемый ответ о том, что они над этим работают. Но мы намерены продолжать добиваться четких понятий, не размытых ответов», — поделилась с РБК Ирина Белых.

Вопрос об изменении домашних заданий в школах обсуждают уже вторую неделю. Подход предлагается пересмотреть так, чтобы, с одной стороны, исключить формализм при его выполнении (поиск готовых ответов, использования ИИ), а с другой, чтобы домашние задания помогали развивать самостоятельность, критическое мышление и творческий подход. Подробнее об этом рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.