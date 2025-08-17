Домашние задания изменят по всей России: по некоторым предметам их и вовсе уберут

Комитет Госдумы по просвещению предложил разработать типовые положения о домашнем задании. Оно должны содержать единые требования для всех школ. Подробнее об этом рассказала глава комитета Ирина Белых.
Парламентарии направили соответствующее письмо в Министерство просвещения.
Положение должно определить предметы, для изучениях которых необходимы домашние задания. Также документ должен исключить формальный подход к определению домашних заданий и их объему.
«Пока мы получили очень обтекаемый ответ о том, что они над этим работают. Но мы намерены продолжать добиваться четких понятий, не размытых ответов», — поделилась с РБК Ирина Белых.
Вопрос об изменении домашних заданий в школах обсуждают уже вторую неделю. Подход предлагается пересмотреть так, чтобы, с одной стороны, исключить формализм при его выполнении (поиск готовых ответов, использования ИИ), а с другой, чтобы домашние задания помогали развивать самостоятельность, критическое мышление и творческий подход. Подробнее об этом рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, школьников решили освободить не только от домашних заданий, но и от уроков по субботам. Таким образом депутаты хотят снизить нагрузку не только на учеников, но и на учителей. Подробнее об этом мы писали здесь.