Загадывайте желания! В августе над Россией пройдет самый красивый «звездный дождь»

Ночь с 12 на 13 августа — идеальное время, чтобы загадать самое заветное желание. Готовы? Источник: Александр Ощепков / Городские медиа

Самый красивый звездопад года — Персеиды — россияне смогут наблюдать в ночь с 12 на 13 августа. Уже известно, где, когда и во сколько лучше смотреть «звездный дождь» и загадывать желания, если захочется.

Что такое Персеиды

Этот метеорный поток с красивым названием образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи земной орбиты. Комета обращается вокруг Солнца с периодом около 134 лет, в последний раз она приближалась к нам в декабре 1992 году, а следующий перигелий пройдет 12 июля в 2126 году.

Каждый август Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленные ею. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки — «звёздный дождь». Сначала он «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.

Когда лучше наблюдать за падающими звездами

Если кратко, лучшее время для наблюдений метеоров Персеид — с полуночи до рассвета.

«Ночь с 12 на 13 августа 2025 года станет лучшей для наблюдения за звездопадом Персеиды. Можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Они окажутся преимущественно белого цвета, но иногда получится наблюдать желтоватые и зеленоватые — все зависит от химического состава пылевых частиц, которые влетают в нашу атмосферу», — объясняют специалисты Московского планетария.

Пик активности звездопада ожидается в 23:00 по московскому времени 12 августа 2025 года, поэтому наилучшие условия для наблюдения создадутся после захода Солнца 12 августа и до рассвета 13 августа.

Где смотреть на звездопад

Наблюдать за метеорами лучше всего за пределами города, поскольку свет фонарей и вывесок могут мешать, а высокие постройки будут закрывать горизонт.