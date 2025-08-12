Ярославское министерство образования переехало в «правительственный квартал»

Здание Минобра выставили на торги Источник: Правительство Ярославской области

Министерство образования Ярославской области переехало в «правительственный квартал». Теперь оно будет базироваться по адресу: Советская, 69. Об этом 12 августа сообщила региональная администрация. При этом здание, в котором располагалось министерство (Ярославль, Советская улица, 7), выставили на торги. Начальная стоимость объекта — 100,2 млн рублей.

«В центре Ярославля должны быть созданы максимально комфортные условия для отдыха жителей и гостей города: кафе, рестораны, отели и другие объекты инфраструктуры, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Это позволит повысить туристическую привлекательность региона, принесет дополнительные налоговые поступления и позволит содержать исторические здания в надлежащем состоянии без увеличения бюджетных расходов».

Площадь здания — 556 квадратных метров. Вместе с домом на аукцион выставили участок земли площадью 778 квадратных метров.

Заявки от потенциальных покупателей будут принимать продлится до 16 сентября.

Напомним, бывшее здание министерства образования является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1905 году. Первым хозяином недвижимости был купец Александр Бухарин. В 1915 году он продал особняк ярославской купчихе и благотворительнице Анне Друженковой для организации сиротского приюта. До наших дней в здании прекрасно сохранились интерьеры начала XX века.

Ранее в «правительственный квартал» переехало региональное министерство имущественных отношений, которое занимало здание бывшей банковой конторы XVIII века на площади Челюскинцев, 10/3. Старинный дом также выставлен на торги, аукцион состоится 19 августа.