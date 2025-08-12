НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Переезд чиновников Ярославское министерство образования переехало в «правительственный квартал»

Ярославское министерство образования переехало в «правительственный квартал»

Особняк, в котором оно находилось, выставили на торги

9 комментариев
Министерство образования Ярославской области переехало в «правительственный квартал». Теперь оно будет базироваться по адресу: Советская, 69. Об этом 12 августа сообщила региональная администрация. При этом здание, в котором располагалось министерство (Ярославль, Советская улица, 7), выставили на торги. Начальная стоимость объекта — 100,2 млн рублей.

«В центре Ярославля должны быть созданы максимально комфортные условия для отдыха жителей и гостей города: кафе, рестораны, отели и другие объекты инфраструктуры, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Это позволит повысить туристическую привлекательность региона, принесет дополнительные налоговые поступления и позволит содержать исторические здания в надлежащем состоянии без увеличения бюджетных расходов».

Площадь здания — 556 квадратных метров. Вместе с домом на аукцион выставили участок земли площадью 778 квадратных метров.

Заявки от потенциальных покупателей будут принимать продлится до 16 сентября.

Напомним, бывшее здание министерства образования является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1905 году. Первым хозяином недвижимости был купец Александр Бухарин. В 1915 году он продал особняк ярославской купчихе и благотворительнице Анне Друженковой для организации сиротского приюта. До наших дней в здании прекрасно сохранились интерьеры начала XX века.

Ранее в «правительственный квартал» переехало региональное министерство имущественных отношений, которое занимало здание бывшей банковой конторы XVIII века на площади Челюскинцев, 10/3. Старинный дом также выставлен на торги, аукцион состоится 19 августа.

Так называемый «правительственный квартал» создали на улице Советской для переезда чиновников. Как ранее поясняли власти, здания-памятники в центре города, где раньше сидели чиновники, хотят освободить для привлечения инвесторов, которые смогут открыть в этих объектах кафе, рестораны, отели, магазины.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
9
Гость
58 минут
Непонятно, почему в спешке за бесценок власти распродают огромные дома в самом центре Ярославля, хотя их реальная стоимость в десятки, а может, даже и в сотни раз выше. Где контролирующие органы? Идет разграбление города варягами!
Гость
1 час
Все продали, интересно до штанов еще не дошли?
Читать все комментарии
