Места чиновников займут туристы? В центре Ярославля продают здание министерства

В центре Ярославля продают здание министерства Источник: Министерство имущественных отношений Ярославской области / 76.RU











В Ярославле третий месяц продают бывшее здание Министерства имущественных отношений, расположенное на площади Челюскинцев, 10/3. Объект был выставлен на торги в марте 2025 года с начальной ценой 118 миллионов рублей. Аукцион должен был пройти в апреле, но сроки были перенесены на лето.

«Здание обладает не только архитектурной ценностью, но и значительным инвестиционным потенциалом. Выгодное расположение делает его особенно привлекательным для бизнеса в сфере туризма и гостеприимства», — прокомментировал 2 июня министр имущественных отношений Николай Здоров.

Мы заинтересованы в том, чтобы новый собственник сохранил исторический облик здания и использовал его для развития городской среды. Николай Здоров министр имущественных отношений Ярославской области

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Общая площадь трехэтажного здания — 809 квадратных метров. К нему прилагается земельный участок площадью 531 квадратный метр. Заявку на участие в торгах можно подать до 10 июня.

Здание на площади Челюскинцев, 10/3 построили в 1780-х годах по манифесту Екатерины II для размещения банковой конторы. После учреждения Ассигнационного банка в 1772 году такие учреждения открылись в шести городах, включая Ярославль. Их задачей был обмен металлических монет на более удобные в обращении бумажные ассигнации.

Напомним, что в Ярославле создали так называемый «правительственный квартал» на улице Советской для переезда чиновников. Как ранее анонсировали власти, площади объектов культурного наследия в центре города хотят освободить для привлечения инвестиций. Освободившиеся здания правительство намерено продать на торгах под туристические и развлекательные объекты: кафе, рестораны, отели.