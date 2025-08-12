Это он же? В московском ЖК поставили памятник Екатерине II, похожий на тот, что обещали Ярославлю

Екатерина II в Ярославле бывала дважды — в 1763 и 1767 годах.

В 1763 году императрица приехала в Ярославль после посещения Ростова Великого, куда она отправлялась с религиозными целями. В Ярославле Екатерина посетила молебен в Спасском монастыре, побывала в Успенском соборе, осмотрела полотняную фабрику купца Затрапезнова. Там же она осталась на ночлег в специально подготовленном доме. На следующий день императрица устроила прием для дворян, купцов и промышленников, посетила Толгский монастырь. На третий день прошел еще один прием дворянства и купечества в Архиерейском доме. После этого императрица уехала в Москву.

В 1767 году Екатерина отправилась в знаменитое путешествие по Волге с эскадрой пассажирских и транспортных судов. Тогда она посещала все прибрежные города.

В Ярославле императрица высадилась на берег на Стрелке. Ее встретили звоном колоколов и пушечным салютом. Екатерину ожидали ярославский воевода и епископ Ростовский и Ярославский Афанасий. От пристани она поднялась до собора. Здесь в присутствии местного дворянства, духовенства и купечества императрица слушала литургию в Успенском соборе, после чего остановилась в расположенном рядом архиерейском доме.

По случаю приезда Екатерины в городе был устроен бал (государыня на нем была одета в русское платье и кокошник) и фейерверк. Императрице очень понравился Ярославль.

После её визита разработали план по застройке города. По сути, именно при Екатерине II появился исторический центр Ярославля, существующий до сих пор.