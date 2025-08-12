НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Это он же? В московском ЖК поставили памятник Екатерине II, похожий на тот, что обещали Ярославлю

Это он же? В московском ЖК поставили памятник Екатерине II, похожий на тот, что обещали Ярославлю

Портал 76.RU разобрался, это одно и то же произведение или нет

668
6 комментариев
В Московском ЖК поставили памятник Екатерины II

В Московском ЖК поставили памятник Екатерины II

Источник:

rg-dev.ru

В московском жилом комплексе «Петровский парк II» в Савеловском районе поставили четырехметровую бронзовую скульптуру императрицы Екатерины II авторства Зураба Церетели. Информацию об этом в конце июля у себя на сайте разместила компания-застройщик комплекса — «РГ-Девелопмент».

«Это символическое возвращение истории на карту современной Москвы. Именно при Екатерине Великой в конце XVIII века был заложен Петровский путевой дворец — ныне одна из архитектурных жемчужин района и знаковый ориентир вблизи нового жилого комплекса. Бронзовая композиция станет центром притяжения нового благоустроенного пространства», — сообщили на сайте «РГ-Девелопмент».

Установленная в московском ЖК скульптура по внешнему виду и габаритам очень похожа на ту, которую обещали поставить в центре Ярославля. Создается ощущение, что это она и есть. Тем более, что в Ярославле бронзовая Екатерина так и не появилась.

Работы в Ярославле приостановлены

Портал 76.RU обратился за комментарием в мэрию города. Там сообщили, что после смерти автора скульптуры Зураба Церетели 22 апреля 2025 года работы по установке памятника Екатерине II в Ярославле были приостановлены.

«До урегулирования вопросов по наследственному делу», — уточнил в ответе на наш запрос заместитель мэра — директор департамента градостроительства мэрии Александр Черневский.

Так согласно эскизному проекту должен выглядеть монумент Екатерины в Ярославле

Так согласно эскизному проекту должен выглядеть монумент Екатерины в Ярославле

Источник:

мэрия Ярославля

О том, что в реализации проекта поставлена точка, власти не заявляют.

«По благоустройству территории в районе пересечения улиц Андропова и Революционной с установкой скульптуры Екатерине II выполнены работы по разработке проектной документации, а также получены положительное заключение по проверке сметной документации и согласование раздела документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в рамках благоустройства. Объем финансирования для реализации проекта будет определен на момент проведения процедуры по выбору подрядчика на выполнение благоустройства», — сообщили в мэрии.

Ярославские власти добавили, что не располагают информацией о скульптуре, которую установили в Москве.

Ответ академии художеств

Комментировать ситуацию в самой компании «РГ-Девелопмент», которая похвасталась новой достопримечательностью, порталу 76.RU не стали.

Точку в вопросе поставили в Российской академии художеств. По данным учреждения, в ЖК «Петровский парк II» установлена другая скульптура императрицы — не та, что предназначалась для Ярославля. Оказалось, что существуют два монумента Екатерины, выполненных Зурабом Церетели.

«В рамках переговоров с мэрией Ярославля был определен тот монумент, который наиболее подходит к исторической застройке улицы Андропова (бывшей Екатерининской) по стилистике и габаритам. Второй был установлен в ЖК „Петрорвский парк II“ в Москве», — пояснили порталу 76.RU в Российской академии художеств.

В учреждении также добавили, что в августе 2024 года мэрия Ярославля запросила дополнительную информацию о скульптуре Екатерины II в целях проектирования постамента. В ответ на этот запрос в Ярославль был отправлен эскизный проект скульптуры.

Напомним, о том, что в Ярославле может появиться памятник Екатерине II, стало известно в 2023 году. В мэрии сообщали, что с таким предложением выступил сам автор скульптуры — Зураб Церетели. В его версии Екатерина с символами власти в руках стоит в официальном наряде на широком и высоком постаменте. Сначала предполагалось, что высота композиции, включающей скульптуру и постамент, составит около 7 метров. Затем масштабы решили уменьшить: высота скульптуры должна была составить — 3,5 метра, постамента — 1,3 метра.

Как Екатерина Великая связана с Ярославлем

Екатерина II в Ярославле бывала дважды — в 1763 и 1767 годах.

В 1763 году императрица приехала в Ярославль после посещения Ростова Великого, куда она отправлялась с религиозными целями. В Ярославле Екатерина посетила молебен в Спасском монастыре, побывала в Успенском соборе, осмотрела полотняную фабрику купца Затрапезнова. Там же она осталась на ночлег в специально подготовленном доме. На следующий день императрица устроила прием для дворян, купцов и промышленников, посетила Толгский монастырь. На третий день прошел еще один прием дворянства и купечества в Архиерейском доме. После этого императрица уехала в Москву.

В 1767 году Екатерина отправилась в знаменитое путешествие по Волге с эскадрой пассажирских и транспортных судов. Тогда она посещала все прибрежные города.

В Ярославле императрица высадилась на берег на Стрелке. Ее встретили звоном колоколов и пушечным салютом. Екатерину ожидали ярославский воевода и епископ Ростовский и Ярославский Афанасий. От пристани она поднялась до собора. Здесь в присутствии местного дворянства, духовенства и купечества императрица слушала литургию в Успенском соборе, после чего остановилась в расположенном рядом архиерейском доме.

По случаю приезда Екатерины в городе был устроен бал (государыня на нем была одета в русское платье и кокошник) и фейерверк. Императрице очень понравился Ярославль.

После её визита разработали план по застройке города. По сути, именно при Екатерине II появился исторический центр Ярославля, существующий до сих пор.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Памятник Екатерина II
