Это он же? В московском ЖК поставили памятник Екатерине II, похожий на тот, что обещали Ярославлю

В московском жилом комплексе «Петровский парк II» в Савеловском районе поставили четырехметровую бронзовую скульптуру императрицы Екатерины II авторства Зураба Церетели. Информацию об этом в конце июля у себя на сайте разместила компания-застройщик комплекса — «РГ-Девелопмент».
«Это символическое возвращение истории на карту современной Москвы. Именно при Екатерине Великой в конце XVIII века был заложен Петровский путевой дворец — ныне одна из архитектурных жемчужин района и знаковый ориентир вблизи нового жилого комплекса. Бронзовая композиция станет центром притяжения нового благоустроенного пространства», — сообщили на сайте «РГ-Девелопмент».
Установленная в московском ЖК скульптура по внешнему виду и габаритам очень похожа на ту, которую обещали поставить в центре Ярославля. Создается ощущение, что это она и есть. Тем более, что в Ярославле бронзовая Екатерина так и не появилась.
Работы в Ярославле приостановлены
Портал 76.RU обратился за комментарием в мэрию города. Там сообщили, что после смерти автора скульптуры Зураба Церетели 22 апреля 2025 года работы по установке памятника Екатерине II в Ярославле были приостановлены.
«До урегулирования вопросов по наследственному делу», — уточнил в ответе на наш запрос заместитель мэра — директор департамента градостроительства мэрии Александр Черневский.
О том, что в реализации проекта поставлена точка, власти не заявляют.
«По благоустройству территории в районе пересечения улиц Андропова и Революционной с установкой скульптуры Екатерине II выполнены работы по разработке проектной документации, а также получены положительное заключение по проверке сметной документации и согласование раздела документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в рамках благоустройства. Объем финансирования для реализации проекта будет определен на момент проведения процедуры по выбору подрядчика на выполнение благоустройства», — сообщили в мэрии.
Ярославские власти добавили, что не располагают информацией о скульптуре, которую установили в Москве.
Ответ академии художеств
Комментировать ситуацию в самой компании «РГ-Девелопмент», которая похвасталась новой достопримечательностью, порталу 76.RU не стали.
Точку в вопросе поставили в Российской академии художеств. По данным учреждения, в ЖК «Петровский парк II» установлена другая скульптура императрицы — не та, что предназначалась для Ярославля. Оказалось, что существуют два монумента Екатерины, выполненных Зурабом Церетели.
«В рамках переговоров с мэрией Ярославля был определен тот монумент, который наиболее подходит к исторической застройке улицы Андропова (бывшей Екатерининской) по стилистике и габаритам. Второй был установлен в ЖК „Петрорвский парк II“ в Москве», — пояснили порталу 76.RU в Российской академии художеств.
В учреждении также добавили, что в августе 2024 года мэрия Ярославля запросила дополнительную информацию о скульптуре Екатерины II в целях проектирования постамента. В ответ на этот запрос в Ярославль был отправлен эскизный проект скульптуры.
Напомним, о том, что в Ярославле может появиться памятник Екатерине II, стало известно в 2023 году. В мэрии сообщали, что с таким предложением выступил сам автор скульптуры — Зураб Церетели. В его версии Екатерина с символами власти в руках стоит в официальном наряде на широком и высоком постаменте. Сначала предполагалось, что высота композиции, включающей скульптуру и постамент, составит около 7 метров. Затем масштабы решили уменьшить: высота скульптуры должна была составить — 3,5 метра, постамента — 1,3 метра.
Как Екатерина Великая связана с Ярославлем
Екатерина II в Ярославле бывала дважды — в 1763 и 1767 годах.
В 1763 году императрица приехала в Ярославль после посещения Ростова Великого, куда она отправлялась с религиозными целями. В Ярославле Екатерина посетила молебен в Спасском монастыре, побывала в Успенском соборе, осмотрела полотняную фабрику купца Затрапезнова. Там же она осталась на ночлег в специально подготовленном доме. На следующий день императрица устроила прием для дворян, купцов и промышленников, посетила Толгский монастырь. На третий день прошел еще один прием дворянства и купечества в Архиерейском доме. После этого императрица уехала в Москву.
В 1767 году Екатерина отправилась в знаменитое путешествие по Волге с эскадрой пассажирских и транспортных судов. Тогда она посещала все прибрежные города.
В Ярославле императрица высадилась на берег на Стрелке. Ее встретили звоном колоколов и пушечным салютом. Екатерину ожидали ярославский воевода и епископ Ростовский и Ярославский Афанасий. От пристани она поднялась до собора. Здесь в присутствии местного дворянства, духовенства и купечества императрица слушала литургию в Успенском соборе, после чего остановилась в расположенном рядом архиерейском доме.
По случаю приезда Екатерины в городе был устроен бал (государыня на нем была одета в русское платье и кокошник) и фейерверк. Императрице очень понравился Ярославль.
После её визита разработали план по застройке города. По сути, именно при Екатерине II появился исторический центр Ярославля, существующий до сих пор.