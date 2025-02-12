В Ярославле изменили проект памятника Екатерине II

В Ярославле внесли изменения в проект памятника Екатерине II, который должен появиться на пересечении улиц Революционной и Андропова. Напомним, монумент императрице предложил установить скульптор Зураб Церетели. Итоги общественных обсуждений опубликовали в службе ОКН Ярославской области.
— Настоящий проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом N 246-24Д от 13.12.2024; проектной документацией, разработанной ООО «Архитектон»; техническими регламентами, стандартами, действующими нормами и правилами, — указано в документе.
В частности, изменены размеры скульптуры. Изначально предполагалось, что памятник будет высоким — около 7,7 метра, однако такое решение местные градозащитники и архитекторы восприняли неоднозначно. В частности, сомнения по поводу размеров выражал первый главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович:
— Слишком велик для данного места, дородная Екатерина на не менее дородном пеньке. В этом месте ее бы лучше сидящей, приподнятой от земли на метр, — такую оценку дал проекту Бобович.
Согласно новому документу, высота скульптуры составит 4,9 метра: из них памятник — 3,5 метра, монумент — 1,3 метра. Все работы должны выполняться с особой осторожностью, поскольку это историческое место — здесь 9 декабря 1905 года расстреляли рабочих, вышедших на бунт. Они прошли 7-8-ми тысячной колонной по городу от Большой Федоровской до Воскресенской (ныне Революционной) с требованием введения восьмичасового рабочего дня, дополнительных соц.гарантий и увеличения зарплат. Со стороны Демидовского сквера на демонстрантов напали казаки 30-го Донского полка. Во время стрельбы было убито 6 человек, еще трое получили смертельные ранения. События получили название «Кровавая пятница».
Кроме того, пятачок, где планируют установить статую, окружен многовековыми историческими зданиями.
Как Екатерина II связана с Ярославлем
Екатерина II бывала в Ярославле в 1764 и 1767 годах. В 1767 году императрица отправилась в знаменитое путешествие по городам на Волге на эскадре пассажирских и транспортных судов. Она прибыла на шлюпке к пристани на Стрелке, где ее встретили звоном колоколов, пушечным салютом и криками. Здесь императрицу ожидали ярославский воевода и епископ Ростовский и Ярославский Афанасий. В присутствии местного дворянства, духовенства и купечества императрица слушала литургию в Успенском соборе, после чего остановилась в архиерейском доме.
По случаю приезда императрицы в городе были устроены бал (причем «государыня была одета в русское ярославское платье и кокошник») и фейерверк. Екатерине II очень понравился Ярославль. Именно с ее подачи наш город стал центром наместничества. При Екатерине II у Ярославля появился первый губернатор Алексей Мельгунов. После ее визита разработали план по застройке города, за реализацией которого и следил Мельгунов. По сути, именно при Екатерине II появился исторический центр города, существующий до сих пор.
Как ранее пояснял главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, инициатива создания памятника обсуждается с 2007 года.
Компания «Архитектон» была образована в 2005 году в Ярославле Павлом и Ольгой Гребенщиковыми. Фирма разрабатывала эскизный проект аэропорта в Туношне, рабоатала над концепцией расширения Воинского кладбища, проектом стелы «Город трудовой доблести» в парке Мира. Кроме того, они же представили эскизный проект благоустройства Которосльной набережной на участке между Мукомольным переулком и парком Тысячелетия.
Как вам идея установить памятник?