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Город В Ярославле изменили проект памятника Екатерине II

В Ярославле изменили проект памятника Екатерине II

Статую хотят установить на пересечении Революционной и Андропова

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4 комментария
Идею установки памятника будут обсуждать на градостроительном совете | Источник: мэрия ЯрославляИдею установки памятника будут обсуждать на градостроительном совете | Источник: мэрия Ярославля
Идею установки памятника будут обсуждать на градостроительном совете
Источник:

В Ярославле внесли изменения в проект памятника Екатерине II, который должен появиться на пересечении улиц Революционной и Андропова. Напомним, монумент императрице предложил установить скульптор Зураб Церетели. Итоги общественных обсуждений опубликовали в службе ОКН Ярославской области.

— Настоящий проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом N 246-24Д от 13.12.2024; проектной документацией, разработанной ООО «Архитектон»; техническими регламентами, стандартами, действующими нормами и правилами, — указано в документе.

В частности, изменены размеры скульптуры. Изначально предполагалось, что памятник будет высоким — около 7,7 метра, однако такое решение местные градозащитники и архитекторы восприняли неоднозначно. В частности, сомнения по поводу размеров выражал первый главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович:

— Слишком велик для данного места, дородная Екатерина на не менее дородном пеньке. В этом месте ее бы лучше сидящей, приподнятой от земли на метр, — такую оценку дал проекту Бобович.

Памятник Екатерине II планируют установить на пересечении улиц Революционной и Андропова | Источник: проектная документация / Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской областиПамятник Екатерине II планируют установить на пересечении улиц Революционной и Андропова | Источник: проектная документация / Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области

Памятник Екатерине II планируют установить на пересечении улиц Революционной и Андропова

Источник:
Высота монумента будет всего 1,3 метра | Источник: проектная документация / Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской областиВысота монумента будет всего 1,3 метра | Источник: проектная документация / Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области

Высота монумента будет всего 1,3 метра

Источник:

Согласно новому документу, высота скульптуры составит 4,9 метра: из них памятник — 3,5 метра, монумент — 1,3 метра. Все работы должны выполняться с особой осторожностью, поскольку это историческое место — здесь 9 декабря 1905 года расстреляли рабочих, вышедших на бунт. Они прошли 7-8-ми тысячной колонной по городу от Большой Федоровской до Воскресенской (ныне Революционной) с требованием введения восьмичасового рабочего дня, дополнительных соц.гарантий и увеличения зарплат. Со стороны Демидовского сквера на демонстрантов напали казаки 30-го Донского полка. Во время стрельбы было убито 6 человек, еще трое получили смертельные ранения. События получили название «Кровавая пятница».

Кроме того, пятачок, где планируют установить статую, окружен многовековыми историческими зданиями.

Как Екатерина II связана с Ярославлем

Екатерина II бывала в Ярославле в 1764 и 1767 годах. В 1767 году императрица отправилась в знаменитое путешествие по городам на Волге на эскадре пассажирских и транспортных судов. Она прибыла на шлюпке к пристани на Стрелке, где ее встретили звоном колоколов, пушечным салютом и криками. Здесь императрицу ожидали ярославский воевода и епископ Ростовский и Ярославский Афанасий. В присутствии местного дворянства, духовенства и купечества императрица слушала литургию в Успенском соборе, после чего остановилась в архиерейском доме.

По случаю приезда императрицы в городе были устроены бал (причем «государыня была одета в русское ярославское платье и кокошник») и фейерверк. Екатерине II очень понравился Ярославль. Именно с ее подачи наш город стал центром наместничества. При Екатерине II у Ярославля появился первый губернатор Алексей Мельгунов. После ее визита разработали план по застройке города, за реализацией которого и следил Мельгунов. По сути, именно при Екатерине II появился исторический центр города, существующий до сих пор.

Как ранее пояснял главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, инициатива создания памятника обсуждается с 2007 года.

Компания «Архитектон» была образована в 2005 году в Ярославле Павлом и Ольгой Гребенщиковыми. Фирма разрабатывала эскизный проект аэропорта в Туношне, рабоатала над концепцией расширения Воинского кладбища, проектом стелы «Город трудовой доблести» в парке Мира. Кроме того, они же представили эскизный проект благоустройства Которосльной набережной на участке между Мукомольным переулком и парком Тысячелетия.

Как вам идея установить памятник?

Мне все нравится
Идею поддерживаю, но проект требует доработок
Не нравится эскиз
Здесь должен стоять памятник Мельгунову!
Своим мнением поделюсь в комментариях
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Памятник Екатерина II Скульптура Зураб Церетели
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Комментарии
4
Гость
16 минут
Странное место для установки памятника
Гость
7 минут
А где-то все ппамятники снесли
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