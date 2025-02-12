В Ярославле изменили проект памятника Екатерине II

Екатерина II бывала в Ярославле в 1764 и 1767 годах. В 1767 году императрица отправилась в знаменитое путешествие по городам на Волге на эскадре пассажирских и транспортных судов. Она прибыла на шлюпке к пристани на Стрелке, где ее встретили звоном колоколов, пушечным салютом и криками. Здесь императрицу ожидали ярославский воевода и епископ Ростовский и Ярославский Афанасий. В присутствии местного дворянства, духовенства и купечества императрица слушала литургию в Успенском соборе, после чего остановилась в архиерейском доме.

По случаю приезда императрицы в городе были устроены бал (причем «государыня была одета в русское ярославское платье и кокошник») и фейерверк. Екатерине II очень понравился Ярославль. Именно с ее подачи наш город стал центром наместничества. При Екатерине II у Ярославля появился первый губернатор Алексей Мельгунов. После ее визита разработали план по застройке города, за реализацией которого и следил Мельгунов. По сути, именно при Екатерине II появился исторический центр города, существующий до сих пор.