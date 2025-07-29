«Третью неделю это издевательство»: жители новостройки в Ярославле остались без горячей воды

Жители новостройки в Ярославле остались без горячей воды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители новостройки на проспекте Фрунзе, 14 в Ярославле негодуют. По их словам, с 14 июля в квартирах нет горячей воды. Изначально отключение было плановым, воду должны были дать 18 числа, но все пошло не по графику.

«Сколько можно уже? Третью неделю терпим это издевательство. Ни помыться, ни для уборки воды набрать. То ржавая течет, то еле теплая, то два в одном. Уже устали от этого», — рассказала читательница 76.RU.

По рассказам жильцов, когда 18 июля горячую воду не дали, их оповестили о дефектах на магистральной сети. Тогда же без горячей воды остались десятки домов.

Сейчас в ТГК-2 говорят: ремонт будет длиться до 5 августа. Во время работ дефекты обнаружили еще и на обратном трубопроводе.

«По информации Ярославских тепловых сетей подача горячей воды в доме осуществляется по подающему трубопроводу, температура горячей воды в часы водоразбора составляет 54-57 градусов. Обратный находится в ремонте до 5 августа. Дефект на трубопроводе был выявлен в ходе гидравлических испытаний. Просим жителей с пониманием отнестись к проводимым работам и приносим извинения за временные неудобства», — рассказали в ТГК-2.

Ранее мы публиковали график отключения горячей воды по районам.