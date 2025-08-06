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Город Надвигаются грозовые дожди: синоптики дали прогноз погоды для Центральной России

Надвигаются грозовые дожди: синоптики дали прогноз погоды для Центральной России

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Погода в Ярославле испортится | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Погода в Ярославле испортится | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Ярославле испортится

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

7 августа в Ярославле ожидается сильный дождь. Метеорологи центра «Фобос» объяснили, в Центральной России ливни ограничат дневной прогрев. Может начаться гроза. Температура достигнет +20 °С.

«Днем переменная облачность, сильный дождь, +13… +15 °С, ветер северо-западный, умеренный», — дали прогноз в «Фобосе».

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

«В последующие дни грозовые дожди приобретут локальный и кратковременный характер, и показания термометров повысятся до +22… +24 °С», — уточнили в «Фобосе».

Прогноз погоды на конец недели:

  • 8 августа в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +11… +13 °С, днем +20… 22 °С, ветер западный, умеренный:

  • 9 августа в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12… +14 °С, днем +21… +23 °С, ветер западный, умеренный:

  • 10 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11… 13 °С, днем +17… 19 °С, ветер юго-западный, умеренный.

Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнавать в режиме онлайн в сервисе «Погода 76.RU».

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