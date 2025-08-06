Надвигаются грозовые дожди: синоптики дали прогноз погоды для Центральной России

7 августа в Ярославле ожидается сильный дождь. Метеорологи центра «Фобос» объяснили, в Центральной России ливни ограничат дневной прогрев. Может начаться гроза. Температура достигнет +20 °С.
«Днем переменная облачность, сильный дождь, +13… +15 °С, ветер северо-западный, умеренный», — дали прогноз в «Фобосе».
Атмосферное давление будет в пределах нормы.
«В последующие дни грозовые дожди приобретут локальный и кратковременный характер, и показания термометров повысятся до +22… +24 °С», — уточнили в «Фобосе».
Прогноз погоды на конец недели:
8 августа в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +11… +13 °С, днем +20… 22 °С, ветер западный, умеренный:
9 августа в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12… +14 °С, днем +21… +23 °С, ветер западный, умеренный:
10 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11… 13 °С, днем +17… 19 °С, ветер юго-западный, умеренный.
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