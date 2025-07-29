В Ярославле откроется новый торговый центр: что будет внутри

В Ярославле владельцы нового торгового центра на улице Труфанова, который построили на месте снесенного торгового комплекса «Аквилон», определились с названием объекта. На вывеске торгового центра будет написано «Я Аквилон».
«Это окончательный вариант», — подтвердили порталу 76.RU в компании «АСТ», которая строила объект.
Аквилон — в древнеримской мифологии бог северного ветра.
Кроме того, стало известно, что разместится внутри торгового центра. Первый этаж будет отдан в основном под продуктовые магазины. Там откроются «Пятерочка», «Мой мясной», «Цветторг», пекарня «Корица», аптека и табачный магазин. На втором этаже будет фитнес-центр «DDХ fitnеss». На часть площадей еще ищут арендаторов.
В компании «АСТ» уточнили, что пока еще торговый центр официально не введен в эксплуатацию. Соответственно дата его открытия не определена.
Напомним, торговый комплекс «Аквилон» на улице Труфанова работал с 2001 до 2023 года. В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить новый магазин в этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.
Фирма «АСТ» существует с 2011 года, зарегистрирована в Москве. Основной вид ее деятельности — передача спецтехники в аренду. Возведение торгового комплекса стало для организации первым опытом в сфере строительства. Учредителем и директором компания является Гузял Зайчикова. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль фирмы на конец 2024 года составила 5,1 миллиона рублей.