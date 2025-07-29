В Ярославле откроется новый торговый центр: что будет внутри

Новый ТЦ откроется в Ярославле на улице Труфанова Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле владельцы нового торгового центра на улице Труфанова, который построили на месте снесенного торгового комплекса «Аквилон», определились с названием объекта. На вывеске торгового центра будет написано «Я Аквилон».

«Это окончательный вариант», — подтвердили порталу 76.RU в компании «АСТ», которая строила объект.

Аквилон — в древнеримской мифологии бог северного ветра.

Кроме того, стало известно, что разместится внутри торгового центра. Первый этаж будет отдан в основном под продуктовые магазины. Там откроются «Пятерочка», «Мой мясной», «Цветторг», пекарня «Корица», аптека и табачный магазин. На втором этаже будет фитнес-центр «DDХ fitnеss». На часть площадей еще ищут арендаторов.

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В компании «АСТ» уточнили, что пока еще торговый центр официально не введен в эксплуатацию. Соответственно дата его открытия не определена.

Напомним, торговый комплекс «Аквилон» на улице Труфанова работал с 2001 до 2023 года. В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить новый магазин в этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.