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Город Снос «Аквилона» В Ярославле откроется новый торговый центр: что будет внутри

В Ярославле откроется новый торговый центр: что будет внутри

Магазин назвали «Я Аквилон»

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5 комментариев
Новый ТЦ&nbsp;откроется в Ярославле на улице Труфанова | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUНовый ТЦ&nbsp;откроется в Ярославле на улице Труфанова | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Новый ТЦ откроется в Ярославле на улице Труфанова

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле владельцы нового торгового центра на улице Труфанова, который построили на месте снесенного торгового комплекса «Аквилон», определились с названием объекта. На вывеске торгового центра будет написано «Я Аквилон».

«Это окончательный вариант», — подтвердили порталу 76.RU в компании «АСТ», которая строила объект.

Аквилон — в древнеримской мифологии бог северного ветра.

Кроме того, стало известно, что разместится внутри торгового центра. Первый этаж будет отдан в основном под продуктовые магазины. Там откроются «Пятерочка», «Мой мясной», «Цветторг», пекарня «Корица», аптека и табачный магазин. На втором этаже будет фитнес-центр «DDХ fitnеss». На часть площадей еще ищут арендаторов.

Так ТЦ&nbsp;выглядит внутри | Источник: АвитоТак ТЦ&nbsp;выглядит внутри | Источник: Авито
Объект еще не введен в эксплуатацию | Источник: АвитоОбъект еще не введен в эксплуатацию | Источник: Авито
В здании два этажа | Источник: АвитоВ здании два этажа | Источник: Авито
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На часть площадей еще ищут арендаторов | Источник: АвитоНа часть площадей еще ищут арендаторов | Источник: Авито

В компании «АСТ» уточнили, что пока еще торговый центр официально не введен в эксплуатацию. Соответственно дата его открытия не определена.

Напомним, торговый комплекс «Аквилон» на улице Труфанова работал с 2001 до 2023 года. В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить новый магазин в этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.

Фирма «АСТ» существует с 2011 года, зарегистрирована в Москве. Основной вид ее деятельности — передача спецтехники в аренду. Возведение торгового комплекса стало для организации первым опытом в сфере строительства. Учредителем и директором компания является Гузял Зайчикова. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль фирмы на конец 2024 года составила 5,1 миллиона рублей.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
5
Гость
42 минуты
Страна спекулянтов . Ни чего не могут производить только препродавать , еще и пытаются чужие страны жизни учить
Гость
1 час
У нас в Ярославле ТЦ, как овна за баней.... Денег у людей нет, впереди стагфляция экономики, медианная зп в Ярославле - около 50тыс.... Существующие ТЦ заполнить арендателями не могут, кто-то прям ломанется в новый....
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