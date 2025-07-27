На Ярославль надвигается погодное ненастье: чего ждать в ближайшие часы

Надвигается непогода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

27 июля в Ярославле и области ожидается гроза. Непогода может начаться в период с девяти утра и продолжится до девяти вечера.



«Местами с ливнем и градом. При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Горожан предупредили, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями необходимо держаться подальше от деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкция.

«Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними [слабо укрепленными конструкциями]. Телефон экстренных служб 112», — добавили в министерстве региональной безопасности области.

В метеорологическом центре «Фобос» также рассказали о возможной грозе с небольшим дождем в вечернее время и дали прогноз на последний день недели:

«Днем ожидается ясная погода, +27… +29 °С, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью малооблачная погода, небольшой дождь, температура — +16… +18 °С».