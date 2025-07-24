«Разграбляют и уничтожают»: решается судьба дома-памятника на Московском проспекте в Ярославле

Ярославцев беспокоит судьба дома-памятника на Московском проспекте Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ярославцы пожаловались на состояние дома-памятника № 20 на Московском проспекте.

«Его день за днем разграбляют и уничтожают. Думаем, цель — сжечь его и построить очередную многоэтажку», — сообщили местные жители в редакцию 76.RU.

Подан иск в суд

Здание, которое является объектом культурного наследия местного значения, действительно, выглядит печально. У него разбиты окна, где-то оторваны наличники, открыты двери, внутри на полу валяются шприцы, стены исписаны вандалами.

Как оказалось, это не осталось незамеченным властями.

«В связи с неудовлетворительным состоянием объекта культурного значения „Дом жилой Н. М. Градусова“ подан иск об изъятии объекта у недобросовестного собственника», — сообщили порталу 76.RU в Службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Дело будет рассматривать Красноперекопский районный суд. Заседание по вопросу назначено на 1 сентября 2025 года. Ответчиком в судебном заседании проходит бизнесмен Илья Шинкарь. Портал 76.RU попытался взять у него комментарий по ситуации, но ответа не получил.

Сейчас здание выглядит печально Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Выставили на продажу

При этом в 2023 году Илья Шинкарь пояснял, что у него была идея восстановить дом, но возникло много ограничений.

«К зданию отсутствует подъезд, все земли вокруг проданы», — констатировал он.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Илья Шинкарь является индивидуальным предпринимателем, который оказывает услуги в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Кроме того, он — владелец ООО «Первая сервисная компания» (деятельность по управлению компьютерным оборудованием), которая была образована в начале 2025 года, гендиректором микропредприятия «Центр» (деятельность по управлению холдинг-компаниями), совладельцем и директором управляющей компании «Траст» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). На странице в соцсетях у Ильи Шинкаря говорится, что он предприниматель в области ИТ.

О том, что происходит с домом, отчасти можно узнать из объявления о его продаже, опубликованном еще в сентябре 2024 года. В частности, в тексте говорится, что на данный момент получены и актуализированы технические условия для присоединения здания к городским инженерным сетям — газу, электричеству, воде, узаконен отдельный проезд с улицы Большой Федоровской.

«На текущий момент проводится экспертиза по части охранных обязательств с целью дальнейшей реконструкции здания, а также для возможности сделать мансарду эксплуатируемой (это добавит порядка 300 кв. м к общей площади здания)», — указано в объявлении.

Продать объект хотят за 25 миллионов рублей. В здании предлагают разместить административно-офисный центр, гостиницу, ресторан или предприятие сферы услуг. Но, судя по тому, что предложение до сих пор размещено на сайте бесплатных объявлений, покупателей на дом всё ещё не нашлось.

Подан иск в суд об изъятии объекта у собственника Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Что это за дом