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Город В Госдуму внесли закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится

В Госдуму внесли закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится

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19 комментариев
Новый закон устанавливает свои сроки для работы призывных комиссий | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUНовый закон устанавливает свои сроки для работы призывных комиссий | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Новый закон устанавливает свои сроки для работы призывных комиссий

Источник:
Олег Федоров / CHITA.RU

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию. Текст закона размещен в электронной базе парламента. Согласно его тексту, срок призыва собираются установить с 1 января по 21 декабря.

Сейчас таких сроков два — весной и осенью. При этом даже по новому закону отправка призывников на военную службу по-прежнему будет проходить в два этапа, весной и осенью. Однако другие части процедуры призыва смогут осуществляться весь год. Речь о медицинских осмотрах, психологическом отборе и заседаниях призывной комиссии.

По задумке авторов, закон должен помочь равномернее распределить нагрузку на пункты призыва. В случае если закон примут (и президент его подпишет), то новые нормы начнут действовать в 2026 году.

Отдельные условия в законе прописаны для жителей районов Крайнего Севера и педагогов. Их будут отправлять для прохождения военной службы с 1 мая по 15 июля (для жителей Севера — также с 1 ноября по 21 декабря). Также свои условия есть у жителей сельской местности, которые заняты на посевных и уборочных работах. Их срок — с 15 октября по 21 декабря.

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Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Армия Призыв Срочная служба Призыв в армию
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Комментарии
19
Гость
40 минут
Я вот одного не понимаю, живём при капитализме, где за всё надо платить. А служить призывники должны бесплатно.
Гость
43 минуты
Это повысит рождаемость, в других странах, многие задумаются над тем чтоб ребёнок имел не российское гражданство чтобы уберечь его от утилизации.
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