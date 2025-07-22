В Госдуму внесли закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится

Новый закон устанавливает свои сроки для работы призывных комиссий Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию. Текст закона размещен в электронной базе парламента. Согласно его тексту, срок призыва собираются установить с 1 января по 21 декабря.

Сейчас таких сроков два — весной и осенью. При этом даже по новому закону отправка призывников на военную службу по-прежнему будет проходить в два этапа, весной и осенью. Однако другие части процедуры призыва смогут осуществляться весь год. Речь о медицинских осмотрах, психологическом отборе и заседаниях призывной комиссии.

По задумке авторов, закон должен помочь равномернее распределить нагрузку на пункты призыва. В случае если закон примут (и президент его подпишет), то новые нормы начнут действовать в 2026 году.