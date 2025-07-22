На пляжах в Ярославле хотят установить камеры видеонаблюдения

На ярославских пляжах ходят установить камеры видеонаблюдения Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В Ярославле на запрещенных для купания пляжах могут установить камеры видеонаблюдения. Эту меру предложил ввести мэр Артем Молчанов для контроля за нарушителями. Вопрос обсуждался на открытом совещании в мэрии 22 июля.

«В первую очередь нужно установить видеонаблюдение в местах, где купание запрещено. Административная комиссия должна работать на основе данных с камер. Не потому что нам хочется кого-то штрафовать, никого не хочется штрафовать. Очень хочется, чтобы мы провели выходные так, чтобы водолазам не пришлось никого доставать из воды», — отметил мэр Артем Молчанов.

Административный штраф за купание в запрещенных местах — 3 тысячи рублей.

К слову, за последние недели участились случаи ЧП на водоемах. Люди массово купаются в местах, где это запрещено. Так, 20 июля на косе в Волге в Заволжском районе утонул 35-летний отдыхающий, а за неделю до этого на карьерах на Шевелюхе из воды достали тело 17-летнего парня.

«В этих местах нужно разместить информационные таблички. Предлагаю не просто написать на них, что купание запрещено, а указать: „Здесь тонут люди“. Чтобы каждый пришел и увидел», — добавил градоначальник.

У нас сложнейшие водные объекты, очень глубокое иловое дно, сильное течение, водовороты, ямы. В некоторых местах остались следы хозяйственной деятельности: металлоконструкции, деревья. Наши реки активно использовались в промышленности и строительстве. Мы не просто так говорим: «Здесь нельзя купаться, потому что нельзя». Артем Молчанов мэр Ярославля

Кроме того, на открытом совещании в мэрии обсуждался вопрос о возможном открытии еще одного городского пляжа в Ярославле. Один из вариантов размещения зоны отдыха — в районе Павловской рощи.

Сейчас в Ярославле официально открыты три зоны отдыха у воды:

Подзеленье (Которосльная набережная);

1-я Норская набережная (Дзержинский район);

Тверицкая набережная (Заволжский район).