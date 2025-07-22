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Город На пляжах в Ярославле хотят установить камеры видеонаблюдения

На пляжах в Ярославле хотят установить камеры видеонаблюдения

Инициативу предложил мэр Артем Молчанов

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4 комментария
На ярославских пляжах ходят установить камеры видеонаблюдения | Источник: Алена Косточкина / 76.RUНа ярославских пляжах ходят установить камеры видеонаблюдения | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

На ярославских пляжах ходят установить камеры видеонаблюдения

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

В Ярославле на запрещенных для купания пляжах могут установить камеры видеонаблюдения. Эту меру предложил ввести мэр Артем Молчанов для контроля за нарушителями. Вопрос обсуждался на открытом совещании в мэрии 22 июля.

«В первую очередь нужно установить видеонаблюдение в местах, где купание запрещено. Административная комиссия должна работать на основе данных с камер. Не потому что нам хочется кого-то штрафовать, никого не хочется штрафовать. Очень хочется, чтобы мы провели выходные так, чтобы водолазам не пришлось никого доставать из воды», — отметил мэр Артем Молчанов.

Административный штраф за купание в запрещенных местах — 3 тысячи рублей.

К слову, за последние недели участились случаи ЧП на водоемах. Люди массово купаются в местах, где это запрещено. Так, 20 июля на косе в Волге в Заволжском районе утонул 35-летний отдыхающий, а за неделю до этого на карьерах на Шевелюхе из воды достали тело 17-летнего парня.

«В этих местах нужно разместить информационные таблички. Предлагаю не просто написать на них, что купание запрещено, а указать: „Здесь тонут люди“. Чтобы каждый пришел и увидел», — добавил градоначальник.

<p>Артем Молчанов</p><p>Артем Молчанов</p>

У нас сложнейшие водные объекты, очень глубокое иловое дно, сильное течение, водовороты, ямы. В некоторых местах остались следы хозяйственной деятельности: металлоконструкции, деревья. Наши реки активно использовались в промышленности и строительстве. Мы не просто так говорим: «Здесь нельзя купаться, потому что нельзя».

Артем Молчанов

мэр Ярославля

Кроме того, на открытом совещании в мэрии обсуждался вопрос о возможном открытии еще одного городского пляжа в Ярославле. Один из вариантов размещения зоны отдыха — в районе Павловской рощи.

Сейчас в Ярославле официально открыты три зоны отдыха у воды:

  • Подзеленье (Которосльная набережная);

  • 1-я Норская набережная (Дзержинский район);

  • Тверицкая набережная (Заволжский район).

Однако купаться в этих местах небезопасно из-за загрязнения воды. Ранее мы публиковали полный список мест, где запрещено купаться в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пляж Видеонаблюдение
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Комментарии
4
Гость
34 минуты
Чтобы не купались и чтобы не плевались😁
Гость
32 минуты
Так включите горячую воду-будем в ванной купаться)
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